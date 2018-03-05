10 крутых зарубежных кухонь, с которых нужно брать пример

Большинство из нас представляет себе идеальную кухню большой, просторной, светлой и хорошо оснащённой. Стиль может быть классическим или современным, цвета — яркими или нейтральными, но одно неизменно: качественная техника. Создавая роскошные кухни для своих заказчиков, иностранные дизайнеры всегда помнят об этом важном принципе.

Мы нашли десять кухонь от американских и европейских дизайн-студий. У каждой из них свой стиль и особенности, у каждой найдутся свои поклонники. Но на каждой мы обнаружили технику Sub-Zero & Wolf, которая их объединила. Отлично смотрится в каждом проекте, хотя все кухни такие разные, правда?

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1. Кухня с функциональным островом

Кухня из проекта под названием As Lot 828 от Locati Architects получилась компактной, классической и очень удобной. Небольшой на первый взгляд остров выполняет сразу функции рабочей поверхности, стола на четырёх человек, а ещё он оснащён не только системой хранения, но и раковиной, и винным шкафом.

Техника Sub-Zero & Wolf в проекте: паровой шкаф с конвекцией ICBCSO24TE/S/TH, микроволновая печь, кухонный блок Wolf PRO ICBDF486C, винный шкаф Sub-Zero ICBUW-24.

2. Кухня в холодных оттенках

Архитектурное бюро Mod-construction в своём проекте 22 East Elm Street сосредоточилось на белом цвете, придав ему чистоты и глянца при помощи металлических деталей. Ведь без них не обойтись, если хочешь, чтобы кухня была оборудована по последнему слову техники. А мрамор призван напомнить нам, что скромная на первый взгляд кухня на самом деле роскошна.

Техника Sub-Zero & Wolf в проекте: кухонный блок PRO ICBDF486G, морозильник Column ICBIC-24FI, холодильник ICBIC-30RID, встраиваемый духовой шкаф E-серии Transitional ICBSO30TE/S/TH.

3. Кухня в стиле неоклассика

Студия Humphrey Munson, которая вообще специализируется на кухнях, в своём проекте Walton Barn обращается к традициям создания классической кухни, но воплощает их в современном ключе. Вы заметили зеркальный фартук? Он визуально делает тяжёлые элементы более лёгкими и невесомыми, а ещё отлично рифмуется с большим холодильником.

Техника Sub-Zero & Wolf в проекте: морозильник Column ICBIC-30FI, холодильник Column ICBIC-30RID, кухонный блок PRO ICBDF484CG.

4. Кухня в кофейных тонах

Авторы этой кухни Heidi Piron Design & Cabinetry назвали её New, что неудивительно. Здесь можно увидеть и намёк на блестящее прошлое 20-х годов, и свежий глоток воздуха из 50-х, и дерзкие нотки 70-х, а ещё уютное спокойствие современного дома. Так, в этом коктейле из классических решений и удачных мелочей родилось то самое «новое» решение.

Техника Sub-Zero & Wolf в проекте: кухонный блок PRO ICBDF484CG, холодильник Column ICBIC-30RID, морозильник Column ICBIC-30FI, духовой шкаф Transitional ICBSO30TE/S/TH.

5. Кухня в загородном доме

Архитекторы из бюро Oz Architects Inc оформили интерьер в своём проекте Private Residence #4 at Silverleaf так, что мгновенно возникают ассоциации с охотой, открытым очагом и деревенским весельем. Правда, если вглядеться, станет ясно, что вместо очага здесь современная техника, а деревенское веселье воспринимают скорее как респектабельный отдых на природе. А вот ружьё поблизости скорее всего имеется!

Техника Sub-Zero & Wolf в проекте: кухонный блок PRO ICBDF486C, холодильник/морозильник ICB648PRO, паровой шкаф с конвекцией ICBСSO30TE/S/TH.

6. Кухня, где много металла

Совсем другая кухня из проекта Melrose от DOVE DESIGN STUDIO прямо кричит о своей урбанистичности, любви хозяев к порядку и системе. Возможно, запекать целиком индейку здесь не будут, но к своему питанию точно относятся очень серьёзно. На это намекает и функциональность кухни, несмотря на относительно скромные габариты.

Техника Sub-Zero & Wolf в проекте: кухонный блок PRO ICBDF606CG, микроволновая печь, паровой шкаф с конвекцией ICBСSO30TE/S/TH, холодильник/морозильник Tall ICBIT-36CIID (2 шт.).

7. Кухня с весенним настроением

Кухня в проекте Nashville Residence от Bonadies Architects не претендует на звание самой экстравагантной или остромодной. Она просто живая и настоящая, тёплая и солнечная, пребывает в лёгком беспорядке, причём скорее всего не только на фото. Наверняка у владельцев есть дети, которые любят пробежаться по кухне и изучить ещё неизведанные закоулки. Мы уверены: то, что здесь готовят, получается вкусно!

Техника Sub-Zero & Wolf в проекте: холодильник/морозильник Side-by-Side ICBBI-42S, кухонный блок PRO ICBDF606CG.

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8. Кухня на морском побережье

Автор проекта из Tammy Connor Interior Design прямо так и назвала его — Seaside cottage. Ведь что может быть более прекрасным, чем просыпаться по утрам и готовить себе завтрак, глядя в открытое окно на море, вдыхать его запах и слушать шум волн? Когда есть море, в сущности, ничего больше и не надо. Поэтому кухня получилась такой простой, скромной и сдержанной, но если вам захочется перекусить в перерыве между прогулкой и сном в гамаке, она выполнит свои функции на сто процентов.

Техника Sub-Zero & Wolf в проекте: кухонный блок PRO ICBDF486G, холодильник/морозильник ICBBI-36UID.

9. Кухня, где много света

Дизайнер Alison Pickart создала традиционную американскую кухню в проекте Oakshire. Что-то подобное мы обычно видим в фильмах, где хозяйка либо разгружает огромное количество пакетов с продуктами, либо готовит ужин для гостей, которые вот-вот придут, либо обсуждает семейные проблемы с мужем и детьми. И правда, как много всего важного в нашей жизни происходит на кухне!

Техника Sub-Zero & Wolf в проекте: кухонный блок PRO ICBDF484CG.

10. Кухня в стиле кантри

Кухня в проекте Mulholland Drive от Chris Barrett Design получилась такой летней, уютной и по-настоящему деревенской. Открытия в мире дизайна, необычные тренды и новинки могут сколько угодно поражать воображение, но нет ничего лучше для загородного дома, чем старая добрая кухня в стиле кантри. Состаренное дерево, открытые полки, посуда простой формы и кухонные помощники, которые никогда не сломаются.

Техника Sub-Zero & Wolf в проекте: холодильник/морозильник ICB648PROG.

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