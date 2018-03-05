Модные пальто: главные цвета весны 2018

Мы уже писали о модных фасонах пальто на весну 2018 года, а теперь расскажем о том, какие цвета выбрать и с чем их сочетать, чтобы оставаться в тренде.

Лиловый

Max Mara, Liselore Frowijn

Первое место среди основных цветов весны-2018 года занимают лиловый и близкие к нему оттенки (лавандовый, фиалковый и бледно-фиолетовый). В нынешнем сезоне дизайнеры настолько увлеклись, что даже предлагают носить его в total lilac look! Если к таким экспериментам вы пока не готовы, можете начать с пальто. Цвет сложный, поэтому лаконичные фасоны и прямой крой — то что нужно. Лиловый легко сочетается с базовыми цветами и их оттенками, терпит контрасты и вписывается в спокойные образы. Кроме того, он подходит женщинам любого возраста.

Красный

Adam Selman, Yang Li В этом сезоне красный создает достойную конкуренцию лиловому. Цвет насыщенный и активный, поэтому нет смысла усложнять его кроем. Беспроигрышные варианты сочетания гарантируют черный, белый и синий. Если вы хотите создать интеллектуальный образ, стоит поиграть с разными фактурами, например, соединить в одном ансамбле вещи с металлическим блеском, деним и хлопок. Или же скомбинировать гипюр, замшу и лакированную кожу.

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Розовый

MSGM, Yang Li Если красное пальто вас не вдохновляет, можно выбрать что-то из насыщенных оттенков розового, например, цвет фламинго или фуксии. Модели простого фасона легче вписать в гардероб и сочетать с бордовым или черным. Смелые натуры могут добавлять в образ красный, синий, белый, оранжевый, коричневый. Важная деталь: с пальто такого цвета не сочетается длина мини, глубокое декольте и яркий макияж. Приглушить цвет возле лица помогут шейные платки серых оттенков.

Кобальт синий

Mashama, Andrew Gn Пальто этого цвета — must have для женщин, которые хотят выглядеть моложе и оставаться в тренде весной 2018 года. В этом сезоне дизайнеры предлагают носить его в ансамбле с черно-белыми вещами. Это может быть полоска, клетка или другой принт. Дополнит образ модный берет или шелковый платок.

Небесно-голубой

Michael Kors, Sharon Wauchob

Элегантный и нежный образ поможет создать пальто небесно-голубого цвета. Предпочтение стоит отдать лаконичному крою, но вот материал лучше выбрать дорогой — твид или кашемир. Белый, золотой, оранжевый, холодный зеленый — те цвета, которые завершат мечтательный весенний ансамбль.

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Versace, Shiatzy Chen

Да, в этом сезоне дизайнерам по душе оттенки синего. Светло-голубое пальто — как холст для живописи и простор для творчества. Чтобы «картина» удалась, фасон должен быть максимально простым. А далее можно буквально писать радугу! Платье в разноцветную полоску или с замысловатым принтом, брюки в клетку, пестрый платок — это все можно и нужно. Альтернативой цветовым экспериментам послужат необычные аксессуары: витиеватая шляпа, очки с интересной оправой, богато украшенная сумка или джекбуты.

Чтобы образ выглядел роскошным, в качестве аксессуаров можно добавить брошь.

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Annakiki, Valentino

Цвет нейтральный, поэтому фасон бежевого пальто должен быть замысловатым и граничить с вычурностью. Именно такие модели представили ведущие бренды на модных показах. Рекомендуем ориентироваться на большие накладные карманы с клапанами, контрастную фурнитуру или строчку, сложный крой рукавов, цветные вставки из других тканей. В модном бежевом пальто на весну хотя бы один из этих элементов должен присутствовать в фасоне, иначе образ получится скучным. Сочетать бежевый стоит с красным, фисташковым, оливковым, пыльно-розовым, серебристым и черным.

Белый

Простой, но достаточно противоречивый цвет для верхней одежды: неверно выбранный оттенок нередко подчеркивает нездоровый цвет лица и желтизну зубов. Такое пальто всегда выглядит нарядно, а его обладательница автоматически попадает в разряд одетых с иголочки. Актуальными будут классические модели, а также варианты с контрастной фурнитурой, отделочной строчкой, большими карманами. Комбинировать проще всего с черным цветом.

Черный

Burberry, Rochas

А вот у черного практичности не занимать. Освежат образ яркая сумка, платок, красные или синие туфли, красный берет и насыщенный макияж. На пике популярности будет сочетание черного и желтого. Этот тренд задал Rochas: львиная доля коллекции базируется на черно-желтых ансамблях.

Серый

Agnes, Etro

Как бы странно это ни звучало, но успех такого пальто напрямую зависит от насыщенности оттенка. Примеры модных серых оттенков представлены на фотографиях. У них благозвучные и романтичные названия: «цвет высоты» (Agnes), «цвет изморози» (Etro). Согласитесь, они не выглядят уныло. При этом крой пальто может быть классическим или авангардным. Сочетать стоит с принтоваными тканями или же с черным и белым.

Двухцветность

Agnona, Creatures of the Wind

Еще одним трендом стала двухцветность. В случае с пальто это пастельные приглушенные оттенки, комбинирование материалов, сложный крой. Такой элемент в образе самодостаточен, поэтому сочетается с нейтральными цветами, а ярким акцентом может стать обувь или сумка.

Aigner, Fausto Puglisi

На модных показах были также представлены черно-белые пальто. Их нужно носить с вещами ахроматических цветов. В таких комплектах обувь становится единственым ярким акцентом.