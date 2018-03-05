8 трендов для ванной комнаты, которые станут топовыми в 2018 году

Сразу после наступления 2018 года мы начали размышлять, какие новые тренды он принесёт в наши интерьеры. Популярные бренды предлагают множество интересных решений, и дизайнеры выбирают всё новое и нескучное. Некоторые идеи уже сейчас набирают популярность, а мы отобрали всего восемь из тех, что будут набирать популярность в течение года. Посмотрим, какой должна быть модная ванная — 2018!

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1. Зеркало с круглыми формами

Согласитесь, ванные комнаты редко бывают уютными. Скользкие холодные поверхности, чаще всего отсутствие естественного света, прямые строгие линии. Хочется хоть как-то смягчить этот эффект строгости, с этим прекрасно справятся мягкие плавные формы. Один из способов — выбрать соответствующее зеркало. Мы нашли несколько подходящих моделей в ассортименте салона IDCollection. Посмотрим, какие ещё решения найдут в этом году популярные бренды.

2. Яркий моноколор

Да-да, ванная комната не обязана быть только белой, серой, бежевой или в цветочек. Если правильно обращаться с цветом, то можно вместо ванной попасть в волшебную страну, где получится как следует расслабиться, насладиться водными процедурами и посмотреть парочку чудесных снов.

Итальянский производитель Sicis, который славится своим мозаиками, предлагает массу цветных решений. В том числе советует обратить пристальное внимание на самый модный в наступившем году ультрафиолетовый оттенок. Нам тоже кажется, что он прекрасно подходит для ванной.

3. Необычные формы и материалы

Прямоугольные плитки и кабанчик — это, конечно, классика, но давайте уже сделаем ванную комнату индивидуальной, как и все прочие помещения в доме. Отделка стен может быть выполнена из деревянных элементов, прозрачных стеклянных, зеркальных, тонких, сложных, несимметричных, переливающихся приятными оттенками и бликующими на свету. Такую драгоценную ванную поможет оформить испанский бренд Porcelanosa, у которого неисчерпаемый запас идей не только для ванной, но и для других помещений.

4. Ретромотивы

Ну хорошо, необязательно сразу пускаться во все тяжкие. Можно просто по-новому взглянуть на старые любимые дизайнерские приёмы. Любите ретро с простыми квадратными и другими геометрическими элементами? Попробуйте выбрать плитку с необычной фактурой, уложить её под углом, «нарисовать» с её помощью целую геометрическую картину на стене или сочетать несколько оттенков в причудливом узоре. Такое «современное» ретро в своих коллекциях демонстрирует испанский производитель Equipe — настоящий кладезь идей, с помощью которых вы можете придумать собственное решение.

Элегантность из моды не выйдет никогда, и специалисты из Kerama Marazzi хорошо об этом знают. А ещё они, как и мы с вами, знают, что чёрный цвет для ванной комнаты — это не просто хорошо, это правильно. Поэтому и предлагают сразу несколько коллекций плитки разной формы и фактуры, чтобы вы могли создать свой total black. Ну или не total, но уж одна чёрная стена красивой ванной точно не повредит. А ещё чёрный можно разбавить цветными деталями и умопомрачительным декором. Ваши друзья будут проситься к вам в душ, гарантируем!

6. Приятные текстуры

Ещё одно качество, которого часто не хватает ванной, это теплота. Светлые глянцевые поверхности или матовые, но без декора делают своё дело. Ванная комната так и кричит: «Умылся и уходи!» Итальянский бренд Marca Corona исправляет ситуацию при помощи плитки, которая внешне и на ощупь напоминает терракоту, кирпич, натуральный камень, необработанную керамику. Разные оттенки чудесно сочетаются между собой, и ванная становится похожа на дворик где-нибудь в Италии, которому не хватает только дикого вьющегося винограда. Может быть, стоит поставить в такую ванную растения в горшках?

7. Много мрамора

О любви к мрамору без конца говорят и дизайнеры, и их заказчики, поэтому его становится всё больше. Столешницы, отделка самой ванны, напольное покрытие… и постепенно мрамор захватил всю ванную комнату. Итальянский бренд Atlas Concorde производит отделочные материалы для ванной из мрамора или под мрамор в разных цветовых решениях: тёплых, холодных, скромных или бросающихся в глаза. В любом случае сплошной мрамор смотрится монументально, в такой ванной чувствуешь себя в полной безопасности — даже выходить не захочется!

8. Технологии для комфорта

Одной красоты мало, капризные владельцы хотят использовать свои ванные комнаты на сто процентов и наслаждаться каждым сантиметром. Об этом уже давно и с успехом думают профессионалы из немецкой компании Grohe, которая занимается производством комфортных решений для ванных комнат и санузлов. Одна из главных фишек — автоматизация оборудования в ванной, умная сантехника и умные приборы, которыми можно управлять с пульта, а лучше со смартфона. Так на свет и появились смесители, которые работают от кнопки, душевая спа-система, которая заменит целый салон, беспроводная колонка для душа и многое другое.

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