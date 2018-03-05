Обои с крупным рисунком: 14 самых модных примеров

Времена, когда стены выполняли лишь роль фона, остались в скучном прошлом, теперь они могут быть доминантой в интерьере. И производители обоев поощряют дизайнеров и их заказчиков экспериментировать и выбирать крупные, заметные принты. Эту тенденцию заметили в новых коллекциях специалисты из Manders, и мы вместе решили показать вам лучшие варианты обоев с крупным принтом. В процессе выбора обнаружилась и ещё одна тенденция: оттенки на обоях преобладают растительные, лесные — зелёные и коричневые.

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Хороший вариант для тех, кто готов рисковать, но не всем сразу. Это нежные нейтральные обои, к которым будет не так сложно подобрать мебель. Но всё-таки в них есть индивидуальность, дух весны, которым так любит наполнять свои принты Триша Гилд. А рисунок — крупный, но всё-таки в меру — вряд ли надоест вам, ведь он такой ненавязчивый.

Zoffany, The Muse

В этом случае дизайнеры сделали ставку не на сложные переплетения оттенков, а на размер. Классическое для ар-деко чёрно-золотое сочетание сразу же намекает, что интерьер с этими обоями будет роскошным. А крупные чёрные цветы говорят о смелости и уверенности обладателей этого интерьера. Скорее всего, помещение потребуется либо очень просторное, либо с очень высокими потолками. Но посмотрим, что придумают дизайнеры, ведь они у нас умеют удивлять!

Harlequin, Zapara

Тропический сюжет не только не исчерпал себя, а напротив — переживает пик своей популярности. Вот и эти новые обои с изображением пальмовых листьев не собираются стесняться и прятаться на задворках интерьера. Вы будете видеть их у себя дома каждый день, первым делом, заходя в комнату, обращать на них внимание — и гордиться своим выбором! Тем более что с зелёным оттенком в интерьере легко подружить любую мебель и аксессуары, если вдруг захочется разнообразия.

Christian Lacroix, Natural History

Целая лесная панорама открывается нашему взору на этих обоях. Ну как пройти мимо! Вы ведь обязательно остановитесь у картины на стене, чтобы оценить сюжет, палитру и качество исполнения. Так почему бы этой картине не быть на стене в прямом смысле слова? Идея, безусловно, смелая, и интерьер должен быть готов с появлению таких обоев. Но разве не для того нужны дизайнеры интерьеров, чтобы сложные решения превращать в удачные эксперименты?

Little Greene, Archive Trails II Чаще всего, когда яркие цветы идут по краю обоев, это бывает нижний край. Оно и понятно: так рисунок вроде бы есть, но не бросается в глаза и спрятан на случай, если вдруг надоест. В этом случае нам предлагают поступить иначе. Вьющиеся растения словно спускаются к нам, цепляясь ростками за невидимую решётку. А яркие цветы, распустившиеся под потолком, ничуть не раздражают, зато настроение поднимают.

Farrow & Ball, Lotus

Классический принт, который наносится штампом, красками самого производителя, позволяет Farrow & Ball придумывать новые и новые сочетания, основываясь на всей доступной палитре. Одно из них представлено на фото ниже. И пусть знаменитый «лотос» действительно крупный, сложный и витиеватый, спрос на него с годами не падает, а интерес к нему умело подогревается. Идеальные линии не могут быть слишком крупными или мелкими.

Harlequin, Entity

В этой современной, сдержанной коллекции, основанной на геометрических орнаментах с урбанистическими нотками, нашлись обои с очень крупным принтом — повторяющимся шестиугольником. Плюсы этим обоев очевидны: они зрительно растягивают стену вместе с помещением, они служат прекрасным фоном, благодаря умело подобранным оттенкам они привлекают внимание, но его легко сместить, добавив акценты. Словом, не обои, а мечта, да ещё и принт в тренде по всем пунктам.

Paint & Paper Library, Tresco

Работая над этим дизайном, художник решил остановиться на золотой середине. Половина обоев в результате вышла нейтральной, а половина яркой и цветущей. Для тех, кто в детстве любил сказку про Дюймовочку, это шанс узнать, что чувствуешь, будучи одного роста с цветами. Если вы мечтаете быть окружённым природой, такие обои вашу мечту исполнят. Волшебная акварельная техника, в которой выполнен орнамент, станет вишенкой на цветочном торте.

Tres Tintas, коллекция от Патриции Уркиолы

Патриция Уркиола осталась верна своими любимым приёмам, разрабатывая новую линейку обоев. Её умение сочетать геометрические фигуры и играть с градиентами и раньше вызывало восторг у знатоков дизайна, и вот теперь дизайнер нашла способ ещё раз продемонстрировать свои принципы во всей красе. Результат вышел психоделичным, сложным и рассчитанным на такие же непростые интерьеры. Впрочем, ради обладания обоями от Патриции можно и весь интерьер построить вокруг них. И на фото есть уже пара подсказок.

Morris & Co, The Collector

А вот и тёмное осеннее сочетание оттенков, которое непременно вызовет ассоциации с Англией времён Шерлока Холмса . Да, эти обои явно не призваны нравиться всем, но как уютно станет дома у того, кто всё-таки их выберет. Правда, в таком случае именно обои станут главным действующим лицом в интерьере, и мебель нужно будет подбирать с большой осторожностью. Кстати, сам бренд помогает в создании интерьера, ведь в коллекции есть и ткани с тем же принтом.

Scion, Nuevo

Растения, как мы уже говорили, остаются в тренде, но особенно популярен в этом году будет кактус. Большая радость для тех, у кого комнатные растения долго не живут, ведь кактусы так неприхотливы. А уж те, что изображены на обоях, и вовсе не требуют никакого ухода. Главное — почаще любоваться на них и приглашать гостей, чтобы оценили яркие стены. Или одну стену, если вы всё-таки не собираетесь рисковать.

Harlequin, Lucero

Полная противоположность весёлым кактусам — чёрные, сдержанные обои с крупным лиственным принтом. Смело выбирайте любые яркие оттенки для мебели и декора — на таком фоне они никогда не будут выглядеть глупо или по-детски. Главное — подобрать освещение, чтобы в комнате всегда царила успокаивающая атмосфера дремучего леса, но обстановка при этом не становилась давящей.

Sanderson, Embleton Bay Замечательная идея для загородного дома, ну или для городских жителей, которые очень любят рубить дрова. Крупный и узнаваемый рисунок заставит каждого улыбнуться, его лаконичность не создаст дополнительных сложностей в оформлении интерьера, а натуральные цвета легко найдут себе компаньонов.

Paint & Paper Library, Tresco

Если вся эта модная зелёная тема, цветы, листья и кактусы вас уже совсем не трогают, а тропическая тема всё-таки нравится, на помощь придут эти обои. Аккуратные пальмы на пустынном фоне цвета слоновой кости прямо говорят о том, что вы в тренде. А уж дополнять эти обои живыми растениями, зелёными оттенками или яркими животными мотивами или оставить пальмы соло — решать вам.

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