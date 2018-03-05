Маска шамана и позолоченный слон: аксессуары и декор в этническом стиле

Этнический стиль зародился сотни лет назад, в те далекие времена, когда люди покидали родные края и уезжали в другие страны, чтобы изучать новые территории. Путешественники привозили на родину колоритные и необычные предметы других культур. Это могли быть шкуры животных, картины, вазы, статуэтки.

Вещи в этническом стиле не всегда выполняют конкретную функцию, зачастую это предметы декора, олицетворяющие атмосферу традиций той или иной культуры: чучела животных, бусины, перья, нити, ткани — то, что способно привлечь внимание. В зависимости от сложности декорирования различают три варианта этностиля в интерьере.

Аутентичная этника. Стиль эпохи воссоздается с точностью до мелочей. Чаще такой интерьер можно встретить в кафе или ресторанах, поскольку заморачиваться о точной исторической идентичности готовы немногие. Но если тщательно изучить интерьеры и мебель тех времен и воплотить у себя дома, то результат ошеломит даже скептиков.

Этнический микс. В интерьере соединяются разные стили, не похожие друг на друга идеи. В итоге получается красочная картина. Чтобы не превращать дом в барахолку, выбирается одна связующая тема, которая дополняется аксессуарами из разных стилей. Например, в морской тематике можно объединить старинный корабль в банке от английского стиля, подушки с принтом из якорей из скандинавского, фигурки аборигенов из африканского стиля.

Важно, чтобы мелкие предметы сочетались с крупным орнаментом или цветом. Для создания палитры можно взять нейтральный светлый тон: песочный, молочный, белый и добавить к нему темный: темно-синий, темно-зеленый, черный. Можно также выделить один яркий цвет и на его фоне поиграть с другими приглушенными оттенками.

Этнические акценты. Самый распространенный и наименее затратный способ добавить этнических красок интерьеру — три-четыре аксессуара или предмета декора, которые сочетаются между собой.

Можно обзавестись текстилем — подушками песочного цвета, покрывалом с египетским узором, купить вазу или большой глиняный горшок и привезти из путешествия статуэтку пирамиды. И в квартире — Египет, ну не хватает только Тутанхамона. Хотя можно купить статую фараона и сделать главным предметом декора. Это может быть ковер в восточном стиле или голова оленя на стене. Только тщательно подобрав декор, можно добиться того, что интерьер обретет свою законченнную историю и новый характер. Предлагаем ознакомиться с подборкой аксессуаров и предметов декора самых популярных этнических стилей.

Японский стиль

Обилие дерева, природные цвета, свободное пространство и минимум мебели. Минималистичный, но колоритный за счет деталей: таков японский стиль.

Самые яркие аксессуары в японком стиле: циновки и антуражный сервиз для чайных церемоний, аромалампа в форме деревянного куба с круглым стеклянным сосудом для благовоний. Шелковые подушки и шторы пастельных цветов сделают комнату элегантной и легкой и подчеркнут фактурность мебели из натурального дерева.

Декоративных предметов должно быть минимальное количество: японский стиль не терпит излишеств. Написанный кистью иероглиф в тонкой рамке, веточка сакуры в вазе, каменная чаша на подоконнике, бумажные фонарики, свисающие с потолка, — из таких деталей состоит этот этностиль. Если решите внести в интерьер дома пару аксессуаров страны восходящего солнца, то лучше остановиться на кашпо с японским цветочным орнаментом или бамбуковых салфетках для роллов.

Скандинавский стиль

В этом стиле простая и незамысловатая отделка комбинируется со множеством уютных деталей.

Жизненно необходимый текстиль для жителей холодных северных стран — яркий ковер с пестрым узором, шерстяные пледы и узорчатые подушки на диване — придаст не только тепла, но и создаст ощущение уюта. Можно включить в интерьер легкие невесомые занавески вместо плотных штор. Для увеличения домашнего пространства комнаты можно повесить два зеркала в золотой раме.

Что касается предметов декора, то их должно быть немного, но все обязательно яркие: постеры, абстрактные картины или фотографии в тонких рамах.

Африканский стиль

Самый загадочный и наполненный этническими традициями стиль начинается с покупки пары шаманских масок и ритуальных статуэток.

Аксессуары в этом стиле необычные: тяжелые железные сундуки для хранения сокровищ, фотообои, на которых изображены слоны, зебры, львы или даже сцены охоты на животных. Если нет возможности раскинуть шкуру только что забитого зверя на пол, можно воспользоваться текстилем с известным принтом.

Также будут уместны шерстяные ковры с растительными орнаментами.

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+7 (800) 700-25-10 www.texteres.ru Декор в этом этническом стиле желателен ручной работы из натуральных материалов: глина, солома, шкуры и кожа животных, дерево, листья. В интерьере это могут быть деревянные рамы для картин и зеркал, плетеные фигурки, деревянные потолочные балки, рулонные шторы из бамбука, крупные статуэтки фигуристых женщин из дерева, глиняные вазы и чаши со сложным африканским орнаментом.

Английский стиль

Утонченный, сдержанный и консервативный: именно такими словами можно охарактеризовать английский стиль в интерьере. Здесь правит балом симметрия, строгие формы и сдержанные, благородные цвета: темные тона коричневого, красного и зеленого.

Из аксессуаров используется текстиль с традиционными английскими узорами: полоска, клетка, пейсли. На стенах висят массивные зеркала в тяжелых рамах, повсюду украшенные завитками и лепниной светильники, подсвечники, канделябры.

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Телефон: +7 (966) 024-94-95 Сайт: www.casamilanohome.com Декору уделяют особое значение: для англичан очень важны семейные традиции и фамильные ценности. Поэтому на стенах висят портреты и семейные фотографии в массивных рамах. На полках уютно располагаются редкие коллекционные предметы и антиквариат. Декор подчеркивает и статус своих владельцев, поэтому на стенах висят гобелены, картины, а на больших круглых столах стопкой лежат старинные книги.

Египетский стиль

Страна солнца, завораживающая и таинственная, наполненная мистикой и ритуалами. Именно такие ассоциации вызывает Древний Египет, именно такое настроение воссоздают те, кто решается воплотить этот этнический стиль в интерьере квартиры.

Главный принцип как декора, так и аксессуаров — натуральные материалы и сдержанные цвета. Для окон стоит выбирать занавески из натурального льна с египетским узором.

В декоре лучше использовать золото, оттеняя натуральные цвета и природные материалы. Большое значение придается символам: изображенные на папирусе скарабеи, кошки, сфинксы, пирамиды, саркофаги, боги, фараоны вставлены в рамку, висят на стене или стоят в виде фигурок на комоде. Не нужно перегружать интерьер, достаточно трех-четырех египетских вещей — и квартира не будет похожа на древнюю усыпальницу.

Воплотить этностиль в интерьере не так сложно, главное, помнить, что меньше значит лучше. А лучше лучшего, если аксессуар или предмет декора со своей историей, душой и особенным характером, будет привезен из путешествия — прямиком из Японии, Египта или Африки. Ведь именно в приятных воспоминаниях, теплых эмоциях заключается вся суть самобытного этнического стиля.

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