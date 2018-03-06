Как обустроить квартиру для девушки: 6 розовых интерьеров

Эти интерьеры очень разные — классические и скандинавские, минималистичные и не очень. Объединяет их цветовая палитра — все квартиры выдержаны в розовых тонах: от приглушенных и спокойных до ярких и жизнерадостных.

Чтобы создать комфортные условия в «полуторке», дизайнеры студии Insomnia сделали перепланировку: изолировали спальню, обустроили в проходной зоне гостиную и частично вынесли на балкон системы хранения.

Квартира в «сталинке» не повод отказываться от открытой планировки, поэтому при работе над этим проектом дизайнер Светлана Юркова решила объединить пространство кухни и гостиной. Стену между помещениями разобрали, оставив только несущие колонны и поперечную балку.

В 30-метровой студии, похожей одновременно на будуар и примерочную модного бутика, нашлось место для вполне функциональной кухни, рабочего места и миниатюрной столовой с панорамным видом на залив.

Когда в квартире одна комната, важна каждая мелочь — например, где стоит кровать. Хозяйка этой квартиры хотела, чтобы она обязательно была возле окна: по утрам ей хотелось первым делом видеть солнце или просто дневной свет. Все остальное тоже было продумано до мелочей.

Дизайнер Екатерина Логвинова по максимуму использовала возможности белого цвета: весь интерьер словно написан пастельными красками на белом листе бумаги. Крупные предметы мебели — кухонный гарнитур и мебель для ТВ в гостиной — сливаются со стенами и становятся практически невидимыми.

Цветовая палитра этого проекта — экспериментальная. В одной комнате дизайнеры объединили пастельные розовые и серые тона с темным болотным оттенком. Финальный штрих — теплый цвет натурального дерева на полу.