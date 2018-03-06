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Корейский дизайнер придумал необычный стул, вдохновленный творчеством Кандинского
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Корейский дизайнер придумал необычный стул, вдохновленный творчеством Кандинского 

Inmyroom 6 марта 2018
Фото: Inmyroom
Студент Университета Хонгик в Сеуле по имени Вонг Ки Рю придумал необычный стул Ryu's Abstraction, вдохновленный творчеством художника-авангардиста Василия Кандинского. Дизайнер вдохновлялся цветами и формами с полотен художника, в частности «Композиции VIII».
Как и в работе Кандинского, на которой изображены графические формы и яркие акценты, части стула созданы из ярких раздутых форм. Стул базируется на трех ножках разной формы: одна сделана в форме рамы, другая — круглого стержня, а третья — сплошной блок, расположенный под углом.
Полукруглое сиденье стула выполнено из массива клена, элементы спинки — из металла с цветным покрытием, а подлокотник сделан в форме деревянного шара. «Вместо того, чтобы концентрироваться на функции, я хотел подчеркнуть эмоциональность и саму суть стула», — говорит дизайнер.
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