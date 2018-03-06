Интерьер недели: квартира для минималиста в Москве

Заказчик, молодой человек, работающий в сфере IT-проектирования, хотел получить строгий, открытый и функциональный интерьер, свободный от лишних элементов декора.

Архитекторы создали для своего клиента идеальный минималистичный интерьер: белое пространство, в котором «плавают» самые простые, необходимые для жизни вещи, — кровать, стол и деревянный бокс с санузлом.

Заказчик попросил оставить пространство открытым, не делать лишних стен и дверей. Поэтому архитекторы сосредоточили все функции (кухня, гостиная, спальня, рабочее место) в одном помещении, но не забыли про грамотное зонирование.

В цветовой палитре всего три цвета: белый, серый и натуральное дерево. «Основным цветом стал белый, расширяющий пространство, отражающий солнечный свет. А дерево — это материал силы и энергии. На белом фоне дерево выглядит очень выразительно», — объясняют архитекторы.

Отделка такая же строгая, как и цветовое решение: наливной белый пол, дубовый мебельный щит, штукатурка и белая краска для стен и потолка.

Все системы хранения полностью скрыты от глаз — белый встроенный шкаф, стеллаж, встроенный в деревянную стену. При входе есть небольшая гардеробная. Подиум, который играет роль спальни, можно использовать для хранения спортивного инвентаря — он снабжен выдвижными ящиками.

Вся мебель из дубовых щитов сделана столяром по чертежам авторов проекта. Стулья сварил сварщик. «Стильные кухни» оправдали свое название, изготовив максимально белую и лаконичную кухню, а белый встроенный шкаф выполнен Mr.Doors.

«Создавая этот интерьер, мы прежде всего думали об организации пространства и его эргономике, — говорят сооснователи бюро Ruetemple, Александр Кудимов и Дарья Бутахина. — Мы хотели, чтобы в интерьере ничего не отвлекало и он стал фоном для жизни — поэтому появился белый цвет. А чтобы в интерьере было уютно и спокойно, мы использовали дерево. Здесь только простые формы и нет ни одной лишней детали».

Холл Отделка: белая краска Напольное покрытие: наливные полы, DBSG Мебель: белый встроенный шкаф, Mr.Doors Освещение: споты, Imex

Гостиная-кухня-спальня Отделка: белая краска Напольное покрытие: наливные полы, DBSG Мебель: кухня, «Стильные кухни»; мебель — по чертежам архитекторов Освещение: споты, Imex

Ванная комната Отделка: керамогранит, Portland Напольное покрытие: керамогранит, Portland