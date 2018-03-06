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Как оформить застекленный балкон: 5 идей
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Как оформить застекленный балкон: 5 идей 

Inmyroom 6 марта 2018
Фото: Inmyroom
Застекленный балкон в городской квартире хранит в себе большой потенциал. Как его раскрыть и во что превратить дополнительные метры, показываем на примерах проектов российских дизайнеров.
Если места для полноценной гостиной не хватает, почему бы не перенести ТВ-зону на балкон? Вам понадобятся удобный диван или бескаркасные пуфы, небольшой столик и, конечно же, телевизор. А плотные римские шторы защитят экран от солнечных бликов.
Кальянная или зона отдыха на балконе — запросто! Для лаунж-зоны подойдет немного брутальный стиль лофт, в котором можно смешать дизайнерскую мебель и винтажные аксессуары. Останется только сесть и расслабиться.
Небольшой балкон идеален для размещения рабочего места: много света, можно изолировать от остальной квартиры, да и мест для хранения достаточно. Если позволяют квадратные метры, обустройте еще и место для отдыха, чтобы выпить кофе в перерывах между работой.
Как приятно завернуться в теплый плед, сесть на мягкие подушки с чашкой чая и любимой книжкой — на застекленном балконе мечты станут реальностью. Вместо диванчика или кресла можно использовать деревянную скамью или сундук — но не забудьте про небольшой матрас.
Смежный с кухней балкон — идеальный вариант для создания на нем столовой или барной зоны. Подоконник в этом случае будет служить столешницей, а вместо буфета можно поставить открытый стеллаж для хранения. Живописный вид из окна будет приятным дополнением.
*Цены действительны на момент выхода статьи.
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