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Омские дизайнеры дадут вторую жизнь старой одежде
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Омские дизайнеры дадут вторую жизнь старой одежде 

АиФ-Омск 6 марта 2018
Фото: АиФ-Омск
В Омске запускают новый дизайнерский проект. Теперь старые вещи получат новую жизнь. Об этом пишет ИА «Омскрегион».
Жители Омска смогут сдать ненужные вещи в специальный контейнер «Феникс». Дизайнеры займутся их переработкой. Сейчас контейнер стоит в главном корпусе Института дизайна и технологий на улице Красногвардейской. Организаторы обещают, что подобные «ящики» для сбора вещей появятся в главном корпусе ОмГТУ и в «Миллениуме». Возможно, их установят и в других торговых центрах.
Отметим, что проект реализуют на деньги президентского гранта. Его сумма 350 тысяч рублей.
Добавим, что омичи смогут увидеть результаты творчества дизайнеров на специальной выставке. Первая из них состоится уже в апреле 2018 года.
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