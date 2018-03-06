Реновация в действии: первые москвичи переехали в новые квартиры

Первая волна реновации уносит обитателей «хрущевок» в новые дома. Это больше 150 семей. О современном и комфортном жилье многие из них могли только мечтать. Теперь они грузят вещи и меняют прописку. Между старой и новой квартирой всего три часа — ровно столько занимает каждый переезд, передает корреспондент «МИР 24» Владимир Сероухов

Семье Ботяковых давно стало тесно в двухкомнатной «хрущевке». Живут вчетвером — мама, два взрослых сына и отец, которого в день переезда отправили в гости, подальше от суматохи. Никто из них не знал, что квартирный вопрос решится так быстро.

«Позвонили нам где-то месяца за два, предупредили, что наш дом попадает под реновацию и нас пригласили посмотреть комнату в этом доме. Оформление документов по времени немного заняло», — говорит житель Москвы Александр Ботяков.

Их будущий дом вырос в соседнем дворе буквально на глазах. Новая квартира по площади больше на восемь квадратных метров. По правилам реновации доплачивать не пришлось.

«Предоставили нам квартиру вот в этом доме, буквально 300 метров. А это наш старый дом. Очень удобно — близко, доступно все», — говорит Александр.

Ботяковы одни из первых в доме получили ключи. На седьмом этаже им будет даже комфортнее, чем раньше на пятом. Из «хрущевки» без крайней необходимости на улицу и не выходили.

«Муж — инвалид, поэтому очень удобно, что там с лифтом. Мы рады, что получили здесь рядом — сумку взяли, в тапочках, в халате — и пошли. Хорошо», — говорит жительница Москвы Антонина Ботякова.

Хотя вещи в машину приходится спускать вручную, с собой забирают все, кроме старой кровати. За работу грузчиков платить не нужно, это забота префектуры.

Реновация

Страшный сон или мечта

За расстановкау вещей в новой квартире отвечает младший сын — Михаил Ботяков. По сравнению с предудщей квартирой эта «двушка» кажется настоящими хоромами.

«Все отлично, замечательно, светлый кафель, потолок. Вот карнизы уже повесил», — говорит Михаил.

В их старой квартире коммунальщики уже сегодня отключат электричество и воду, а дверь заварят — чтобы не смог проникнуть никто посторонний.

На этой неделе в новостройку въедут еще 20 семей. Всего под первую волну реновации попали полторы сотни семей.

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