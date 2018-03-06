Что подарить женщине на 8 Марта: аксессуары для дома, которые её очаруют

Что подарить на 8 Марта? С наступлением весны этим вопросом задаются все без исключения: и мужчины, и женщины. Цветы? Всегда приятно, но для подарка слишком банально. Конфеты? Вы точно будете не первым и даже не вторым, кто подарит именно их, и вы об этом знаете сами. Для тех, чьи женщины не дали ни малейшего намёка, а уж тем более точных указаний относительно подарков, мы приготовили идеальное решение — всевозможные аксессуары и предметы декора, перед которыми не устоит ни одна представительница слабого пола. Все пароли, явки и идеи — в этой статье.

Постельное бельё из Zara Home

Начнём, пожалуй, с одного из самых популярных магазинов домашнего декора — Zara Home. Выбор поистине огромный: от декоративных пепельниц до подсвечников. Впрочем, почти 70% ассортимента приходится на домашний текстиль, поэтому идти в «Зару» рекомендуем именно за ним: например за постельным бельём. Цены в этом магазине довольно демократичные: самая дорогая позиция в разделе текстиля стоит в пределах 9 000 рублей, при этом вы без труда найдёте более дешёвые варианты — комплекты стоимостью 3 000—5 000 рублей.

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В преддверии праздника обратите внимание на нарядные весенние комплекты с ботаническими орнаментами. Такие есть и в самой новой, и в более ранних коллекциях. А тем, кто не любит цветочный узор или просто хочет чего-то более оригинального, рекомендуем обратить внимание на белое бельё со множеством маленьких разноцветных кисточек по периметру. Выглядит свежо, забавно и удачно впишется в интерьер с любой цветовой схемой.

Вазы из Artpole

Компания Artpole — новый проект в мире дизайна интерьеров и материалов для их воплощения. «Артполе» — крупнейший в России производитель 3D-панелей для стен и основоположник целого направления «3D стеновые дизайнерские панели» на отечественном рынке. При этом деятельность компании не ограничивается только стеновыми панелями: «Артполе» изготавливает декоративные элементы интерьера, среди которых особое место занимают невероятно красивые дизайнерские вазы.

В продаже есть 75 коллекций — сетов — самых разных форм, расцветок и концепций. Вазы в форме цветов или причудливых геометрических фигур, строгие чёрные модели правильной формы или смелая ярко-красная керамика — согласитесь, есть из чего выбирать. Цены позволяют без труда найти вазу в пределах 1 500 рублей.

Чайная пара из «Дома фарфора»

Какая женщина не любит посидеть за чашечкой чая с подругами? А делать это с красивым чайным сервизом приятно вдвойне. Именно поэтому мы предлагаем отправиться на поиски идеальной чайной пары в «Дом фарфора» — мультибрендовый магазин для ценителей качественного сервиза. На рынке этот торговый дом существует аж с 1965 года и является официальным представителем знаменитых хрустальных и фарфоровых брендов.

За лучшим чайным сервизом рекомендуем обратиться к признанным мастерам — семейной компании Dunoon из Англии, специализирующейся на производстве чайной посуды из костяного фарфора. При изготовлении продукции вместо станка используется старинный метод литья — именно благодаря этой технике посуда получается тонкой и почти невесомой. Одна чайная пара стоит в среднем 3 000—4 000 рублей.

Постеры из Modbum

Хотите подарить любимой девушке, сестре или подруге по-настоящему оригинальный подарок? В российском магазине Modbum дизайнеры создают постеры и картины, выходящие ограниченным тиражом, от 10 до 50 экземпляров, а также занимаются эксклюзивным домашним декором на заказ.

Стилизованные афиши легендарных фильмов, иллюстрации, плакаты с вдохновляющими и ироничными надписями («Берегите воду, пейте пиво»), постеры в стиле старых комиксов и нежные девичьи акварели — проблем с выбором на любой вкус и цвет точно не будет. Цены на картины варьируются чаще всего в зависимости от размера: так, в среднем постер размером 20 х 30 см стоит 2 000 рублей, 30 х 45 см — 3 000, а 40 х 60 см — 3 200.

Подушки из «Галереи Арбен»

Декоративных подушек много не бывает — это факт. Именно поэтому дарить их можно без опасений: это не тот подарок, который попросишь на день рождения, но получить его на небольшой праздник очень приятно. Найти декоративные подушки самых разных стилей и расцветок вы точно сможете в шоу-руме «Галерея Арбен». Основанная в 1997 году, уже почти 20 лет компания занимается тканями для интерьера. Впрочем, помимо них в магазинах можно найти предметы декора и даже мебель.

Большие и маленькие, круглые и прямоугольные, разноцветные или однотонные, в клеточку или в цветочек — это лишь малая часть того, какими бывают подушки в «Галерее Арбен». Для любительниц современного стиля рекомендуем выбрать простые подушки в полоску или с цветочным орнаментом — они идеально впишутся в обстановку гостиной или спальни. Если же дама предпочитает классику, ей точно придутся по душе подушки с мотивами настоящей английской охоты. Последние стоят чуть дороже, поскольку роспись на них делается вручную.

Ароматические свечи и диффузоры из Togas

Компания Togas появилась на свет в 1926 году — тогда ещё как предприятие грека Илиаса Тогаса по шитью одежды для армии. Некогда маленькое семейное предприятие сегодня превратилось в настоящую империю со своими складами, фабриками, ателье и фирменными магазинами. Как и многие компании в нашем списке, Togas специализируется на домашнем текстиле, но ассортимент этим не ограничивается.

Накануне праздника мы предлагаем нарушить правила и поискать в этом магазине не постельное бельё или уютный халат, а обратить внимание на линейку домашних ароматов от Togas. В магазине вы можете найти аромат пачули и сандалового дерева, сладкой ванили и кедра, флёрдоранжа и средиземноморских цветов — и всё это в ярких, но до мелочей продуманных сочетаниях. Свечи или диффузоры с ароматическими палочками — кому что больше нравится. Цены варьируются от 2 000 до 3 500 рублей.

Аксессуары из IDC Collection

Каждая страна чем-то славится. Германия и Япония — автопромом, Англия — красками и обоями, а Италия — это, конечно же, лучшая мебель и всё, что с ней связано. В магазине IDC Collection представлены самые популярные итальянские мебельные бренды, и именно туда мы предлагаем вам отправиться за разными полезными мелочами для дома. Цены здесь выше, чем в предыдущих магазинах, но зато вся продукция элитная.

Выбор аксессуаров в IDC Cоllection огромный: здесь вы найдёте подсвечники, часы, посуду, ширмы, мольберты, шкатулки, сундуки и даже… телескопы. С таким ассортиментом не составит труда подобрать подарок для любой женщины. Например, вы можете порадовать жену «завтраком в постель» на белоснежном винтажном подносе, маму — красивой стеклянной вазой для фруктов, подругу — изящной подставкой под бутылки (не забудьте добавить к подарку хорошее вино!), а коллегу — простой, но при этом элегантной фоторамкой.

Французский текстиль из Yves Delorme

Yves Delorme — дочерняя компания холдинга «Фремо-Делорм», история которого началась более 150 лет назад. Сегодня продукция старейшего текстильного производства Франции продаётся во всех частях света и включает в себя коллекции знаменитых брендов, среди которых Kenzo и Calvin Klein.

В магазинах Yves Delorme можно приобрести постельное бельё, домашнюю одежду, полотенца, декоративные подушки и ароматы для дома. Интересный факт: практически всю продукцию дизайнеры бренда готовят в нескольких цветовых палитрах, основанных на предпочтениях разных стран. В отношении России компания пошла ещё дальше и разработала специальную коллекцию шёлковой домашней одежды. Мы предлагаем обратить внимание на специализацию Yves Delorme — текстиль — и в частности на комплекты постельного белья и декоративные подушки.

Мелочи для ванной из H&M Home

Вот мы и добрались до самой бюджетной части нашей подборки. Наверное, каждый хоть раз слышал о знаменитой шведской марке одежды H&M, но не все знают о существовании H&M Home — линии, посвящённой товарам для интерьера. В магазинах можно найти все необходимые мелочи и аксессуары для дома: от постельного белья до мыльниц. Цены очень доступные, как и в основном сегменте бренда — одежде. Средний ценник товаров в H&M Home составляет всего 700—800 рублей.

Ванная комната для женщины — особое место, созданное для уединённого отдыха и ухода за собой. Именно поэтому такие полезные мелочи, как банные полотенца, красивые шкатулки или стеклянные дозаторы для жидкого мыла, всегда пригодятся и будут радовать глаз. К тому же в H&M все эти аксессуары выглядят мило, а стоят совсем недорого.

Стаканы из «Шато де Вэссель»

В салонах «Шато де Вэссель» есть всё необходимое для кухни: мебель, техника, люстры, декор и посуда. Именно там мы советуем искать самые разные, но непременно красивые стаканы — вариант для тех, кто хочет порадовать женщину или девушку красивыми кухонными принадлежностями, но все очаровательные кухонные сервизы и чайные пары у неё уже есть.

В период скидок (которые действуют и сейчас) стоимость стаканов колеблется в пределах 500—900 рублей. В наличии есть самые разные образцы: и элегантные прозрачные стаканы для воды, и имитация мятых пластиковых стаканчиков, и модели будто бы родом из древнего Китая.

Подсвечники из Crate and Barrel

Crate and Barrel — детище супругов Гордона и Кэрол Сигал. Первый магазин был открыт в 1962 году в Чикаго, на месте бывшего завода. Из-за нехватки средств было решено оформить торговый зал, используя деревянные ящики и бочонки, в которых прибыли закупленные в Европе товары. Это решение впоследствии стало знаковым и дало название компании (в переводе ‘ящик’ — crate, а ‘бочонок’ — barrel).

Что же искать в магазинах Crate and Barrel? Мебель, домашний текстиль, ковры, столовые приборы, посуда и предметы декора. Мы рекомендуем обратиться именно к последнему и выбрать в подарок один или несколько подсвечников. В Crate and Barrel они представлены в самых разных вариациях: металлические и стеклянные, минималистичные и богато украшенные, прозрачные и разноцветные.

Аромалампы от «ТРИО-Интерьер»

Компания «ТРИО-Интерьер», основанная в 1997 году, — официальный дилер известных итальянских, немецких и швейцарских мебельных фабрик. В салонах компании можно найти освещение, мебель, текстиль и большое количество самых разных предметов декора для дома практически во всех стилях.

Какие же аксессуары искать в магазинах «ТРИО-Интерьер»? Практически все: вазы, статуэтки, посуду и свечи, а также шкатулки, ширмы, текстиль и самые настоящие фонтаны. Напоследок мы предлагаем в поисках подарка на 8 Марта вновь обратиться к ароматерапии, а точнее, к её самой простой и доступной части — аромалампам. И не забудьте купить к ним аромат на свой вкус, а лучше несколько!

И напоследок небольшое обращение к нашим читательницам: 8 Марта — отличный повод сделать подарок и самой себе тоже, не так ли? С праздником!

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