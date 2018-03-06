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40 спален в викторианском стиле
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40 спален в викторианском стиле 

Roomble.com 6 марта 2018
Фото: Roomble.com
Дух викторианской эпохи всё чаще можно заметить в интерьерных работах современных дизайнеров и декораторов. Яркое сочетание классических предметов мебели с экзотическими деталями, привезёнными из Индии, Китая и Японии, с резным готическим декором получает ныне второе рождение. Кто-то из дизайнеров старается воплотить былые красоты в максимально аутентичном виде, кто-то ограничивается парой характерных деталей, вплетённых в канву современного минимализма. В спальнях, на наш взгляд, викторианский стиль проявляет себя максимально органичным образом.
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