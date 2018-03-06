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Волонтеры отремонтируют еще один деревянный дом в Калуге
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Волонтеры отремонтируют еще один деревянный дом в Калуге 

Калуга 24 6 марта 2018
Фото: Калуга 24
В рамках фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер» в Калуге в этом году, скорее всего, будет отремонтирован деревянный одноэтажный дом №73 на улице Рылеева. Сообщение об этом 5 марта появилось на страничке фестиваля в соцсети «ВКонтакте». Дом, построенный в XIX веке, уникален тем, что его хозяину удалось сохранить не только внешний облик здания, но и интерьеры. Фото фестиваля «Том Сойер» «ВКонтакте» «Мы уже слышали и читали о том, что внутри него самая настоящая машина времени, но оказавшись внутри, мы потеряли дар речи. Очень сложно подобрать слова, чтобы описать наше восхищение увиденным! Огромная благодарность хозяину дома за его гостеприимство и удивительные истории! Мы верим в то, что Дом будет жить еще долгие годы, и надеемся, что наш фестиваль оставит след в сохранении этого уникального музея (не побоимся этого слова) Калуги 19 века», — говорится в сообщении. Согласие собственника организаторы фестиваля уже получили. Сейчас они согласовывают проект с городскими властями. У них, напомним, тоже есть виды на этот участок. Он должен стать частью парка, начало которому было положено в прошлом году. Тогда в парк была превращена территория бывшего рынка, ограниченная улицами Кирова, Марата, Рылеева и Достоевского. Проект «Том Сойер фест» в Калуге стартовал в прошлом году. В рамках этого проекта волонтерами был отремонтирован дом №3 на улице Луначарского, известного также как Дом Яковлева.
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