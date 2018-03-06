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25 балконов с весенним настроением
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25 балконов с весенним настроением 

Roomble.com 6 марта 2018
Фото: Roomble.com
Приход весны снова переносится, на этот раз на апрель. Но мы продолжаем наводить красоту в интерьере и всячески стимулировать оттепель. Сегодня мы предлагаем вдохновиться солнечной подборкой зелёных балконов с весенним настроением. Если в вашей коллекции комнатных растений присутствуют устойчивые к резким перепадам температуры экземпляры, а на даче внезапно обнаружилась пара плетёных кресел, срочно делайте из них композицию и выставляйте на балконе. Не забудьте также про столик, очень горячий чай и меховой плед.
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