25 балконов с весенним настроением

Приход весны снова переносится, на этот раз на апрель. Но мы продолжаем наводить красоту в интерьере и всячески стимулировать оттепель. Сегодня мы предлагаем вдохновиться солнечной подборкой зелёных балконов с весенним настроением. Если в вашей коллекции комнатных растений присутствуют устойчивые к резким перепадам температуры экземпляры, а на даче внезапно обнаружилась пара плетёных кресел, срочно делайте из них композицию и выставляйте на балконе. Не забудьте также про столик, очень горячий чай и меховой плед.

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