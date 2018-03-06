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Женевский автосалон: Fiat показал новый кабриолет 500 Collezione
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Женевский автосалон: Fiat показал новый кабриолет 500 Collezione 

Auto.Today 6 марта 2018
Фото: Auto.Today
Итальянский производитель запускает новую версию Collezione, которая совмещает в себе «вневременный стиль и дизайн», а также воплощает «знаковый статус» и неизменно «модную личность».
Иными словами, компания продемонстрировал очередное специальное издание Fiat 500, доступное со складной крышей и несколькими яркими акцентами. Речь идет о хромированных элементах, расположившихся на переднем бампере и капоте, 16-дюймовых легкосплавных колесных дисках, уникальном логотипе Collezione и дополнительных вариантах реализации экстерьера, таких как «Primavera» (белый и серый) и «Acquamarina» (белый и зеленый). Помимо указанных комбинаций, городской автомобиль можно приобрести в оттенках Taormina Ivory, Gelato White, и Blue Dipinto di Blu Blue
Интерьер новой 500 Collezione полностью соответствует оформлению кузова, при этом внутри располагается еще одна эмблема Collezione, а также 7-дюймовая информационно-развлекательная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Заядлые любители качественной музыки могут в качестве опции заказать систему Beats Audio Hi-Fi. Специальное издание от Fiat предлагается с различными вариантами силовых агрегатов, включая дизельные и бензиновые двигатели, мощностью от 69 до 105 лошадиных сил.
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