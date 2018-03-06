Женевский автосалон: Fiat показал новый кабриолет 500 Collezione

Итальянский производитель запускает новую версию Collezione, которая совмещает в себе «вневременный стиль и дизайн», а также воплощает «знаковый статус» и неизменно «модную личность».

Иными словами, компания продемонстрировал очередное специальное издание Fiat 500, доступное со складной крышей и несколькими яркими акцентами. Речь идет о хромированных элементах, расположившихся на переднем бампере и капоте, 16-дюймовых легкосплавных колесных дисках, уникальном логотипе Collezione и дополнительных вариантах реализации экстерьера, таких как «Primavera» (белый и серый) и «Acquamarina» (белый и зеленый). Помимо указанных комбинаций, городской автомобиль можно приобрести в оттенках Taormina Ivory, Gelato White, и Blue Dipinto di Blu Blue