Как использовать 41 метр площади с пользой: маленькая квартира для большой семьи 

Представляя трёхкомнатную квартиру для семьи с двумя детьми, чаще всего мы рисуем в воображении просторное жилище. Но что если в распоряжении хозяев всего 41 квадратный метр, на котором нужно разместить все необходимые помещения и получить на выходе яркий и функциональный интерьер, заставляющий забыть о реальных размерах квартиры? С этой задачей легко справилась основатель и руководитель NW-Interior Лидия Большакова.
Лидия Большакова, дизайнер
Окончила Кубанский государственный технологический университет и Высшую школу дизайна МАрхИ. За восемь лет успешной работы реализовала более 40 авторских проектов. Основатель и руководитель студии NW-Interior.
www.nw-interior.ru Чтобы визуально увеличить пространство, маленькую кухню площадью 4,5 кв. м объединили с гостиной, получив общее пространство уже 13 квадратов. Под главную спальню и детскую отдали примерно равные по площади помещения. В квартире нашлось место для двух санузлов — площадью 2 и 1 кв. м.
Отвлекать внимание от скромной площади Лидия решила с помощью ярких цветов и грамотной расстановки мебели. Так, для гостиной дизайнер выбрала зелёный диван, оформила ТВ-группу в нейтральной гамме и выделила уголок для рабочего места у окна.
Чтобы визуально сделать гостиную чуть просторнее, стены оклеили светлыми обоями с неконтрастным рисунком, а потолок оставили белым. При этом за счёт насыщенных цветов — жёлтые шторы, тёмно-синий стол, стул с бирюзовой спинкой и яркий декоративный текстиль — интерьер не выглядит скучным.
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В кухне-столовой нашлось место для кухонного гарнитура из ИKEA и полноценной обеденной зоны. Над столом расположена декоративная ниша, образовавшаяся после того, как были зашиты стояки отопления возле окон. Этот «подарок» дизайнер использовала для организации дополнительного хранения, устроив в нише три небольшие открытые полочки.
Зона приготовления и приёма пищи визуально разделены с помощью разного напольного покрытия: паркетной доски и плитки. Такой приём позволяет визуально разграничить функциональные части помещения без дополнительных громоздких инструментов зонирования: перегородок, ширм и так далее.
В зоне кухни и гостиной нет массивных декоративных элементов вроде крупных картин, постеров или статуэток — это позволяет избежать ощущения тесноты и захламлённости. Самые яркие элементы декора — живые цветы, которые добавляют интерьеру свежести и дополнительных природных красок.
В отличие от остальных помещений, в спальне цветовая гамма очень спокойная и нежная, настраивающая на релакс. Мебель — только самая необходимая: большая удобная кровать и два платяных шкафа.
В этой комнате всё также работает на визуальное увеличение пространства: зеркальные дверцы шкафов и лёгкая полка в нише вместо громоздких прикроватных тумбочек.
В детской, общей для двоих детей, стены окрашены в четыре оттенка жёлтого: градацией от тёмного к светлому. Этот приём также позволяет сделать комнату просторнее. При этом дизайнер не забыла и про цветные акценты: здесь это шторы с рисунком, яркие стулья, декоративные подушки и, конечно, живые цветы.
Чтобы разместить на девяти квадратных метрах всё необходимое для двоих детей, было решено выделить одно рабочее место на двоих и поставить в комнату вместительный шкаф — тоже общий.
Для отделки санузла была использована плитка в нижней части и английские обои Harlequin в верхней, что придаёт ванной комнате весёлый и позитивный вид. Все коммуникации спрятаны за дверцами-жалюзи, которые выглядят как ставни.
В интерьере были использованы
Кухня-гостиная:
паркетная доска — Barlinek (Россия);
двери — «Европан» (Россия);
обои — Harlequin (Великобритания);
диван — Tesoro-M (Россия);
кухонный гарнитур, обеденный стол и рабочий стол — ИKEA (Швеция);
встроенный стеллаж и тумба под ТВ — на заказ по эскизам дизайнера Alancegroup;
стулья — Calligaris (Италия);
журнальные столики — Zara Home (Испания).
Спальня:
паркетная доска — Barlinek (Россия);
двери —«Европан» (Россия);
кровать — Consul (Россия);
шкафы — на заказ по эскизу дизайнера;
бра — Skol (Россия);
покрывало, подушки — Zara Home (Испания), «ОГОГО Обстановочка!» (Россия).
Детская:
паркетная доска — Barlinek (Россия);
двери — «Европан» (Россия);
шкаф, стол, стулья — ИKEA (Швеция);
кровати — «Фокин» (Россия).
Фотограф — Константин Закарян.
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