Открываем сезон: идеи для ежедневного хранения велосипедов

Снег всё ещё липнет к оконным стёклам, но мы всё же верим в антициклон и уже мысленно крутим педали. Опыт показывает: чем медленнее подползает весна, тем активнее и концентрированнее становится наш спортивный досуг. А значит готовиться к нему нужно уже сейчас.

У вас есть велосипед? Вы планируете «расчехлять» его каждый день? Тогда нужно придумать максимально комфортное место для хранения вашего двухколёсного «коня». Этим мы сегодня и займёмся.

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1. Самый логичный и незатейливый способ локализации велосипеда — это вертикальная установка на плоской поверхности. Чтобы не прислонять транспорт к стене, подберите подходящий фиксатор.

2. Повесить на стену велосипед тоже можно, особенно если позволяет площадь. Крепежей на рынке сейчас великое множество.

3. Эстетский вариант с претензией на многофункциональность позволяет в ряде случаев использовать велосипед как зонирующий элемент. Правда, временный.

4. Крепёж-органайзер — штука почти гениальная. Зачем хранить велосипед отдельно от спортивной бутылки для воды и шлема?

5. Подвесить велосипед на потолок тоже неплохая идея. Особенно если потолки высокие, а руки человека с отвёрткой умелые и крепкие, в этом случае можно будет рассчитывать на специальный механизм спускания агрегата, с которым сможет управляться даже ребёнок.

6. Помещать стального коня в специально отведённое для него место в гардеробе, стеллаже или нише — отличный вариант для тех, кто только создаёт структурный план систем хранения и пока не распределил все свободные места.

7. Если в вашем доме имеется лестница и есть возможность прикрутить крепежи прямо под ней, да ещё сделать это таким образом, чтобы установленный на них велосипед не падал, смело сделайте это.

8. Неплохой ход — подвесить транспортное средство за одно колесо. Реализуется просто, эксплуатируется без усилий, стоит дёшево, выглядит эффектно. Что ещё нужно?

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