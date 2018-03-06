От лофта до классики: 12 дизайнерских кухонь на любой вкус

1. Кухня Exclusiva

Хит последних лет от фабрики Scavolini. В ней нашли воплощение и стремление к роскоши, и практичность современной жизни. В данной версии кухни фасады шкафов отделаны лакированным глянцем «чёрный сланец», а остров покрыт особым финишем с эффектом состаренной, окислённой латуни Stained Brass.2. Кухня ­Première 2.0Это собственная разработка итальянской фабрики Arca. Образ кухни построен на эффектном контрасте — сочетании рифлёных фасадов с лёгким декором, напоминающим витиеватый орнамент. Кухня изготовлена из дерева, в её отделке использованы латунь, шпон ценных пород дерева, натуральный камень и белый глянцевый лак.3. Модель кухни ­AkB_08 от ArritalРезультат сотрудничества двух мастеров своего дела — дизайнера Франко Дрюссо и шеф–повара Андреа Бертона. Её конструктивные особенности, подбор отделочный материалов и организация пространства подчинены требованиям практичности и профессиональному подходу к приготовлению еды. Всё это не помешало кухне сохранить чистоту линий и концептуальный дизайн.4. Кухня VVDАрхитектор Татьяна Осецкая: «В первую очередь отмечу, что автор этой кухни дизайнер Винсент Ван Дуйсен восхищает своим умением работать с материалом и формой. Удивительно тонкое чувство пропорций и соотношений деталей позволило ему создать не просто бытовой предмет мебели, а уникальный архитектурный объект, формирующий вокруг себя особое пространство. Интеллигентный минимализм подчёркнут выбором материалов, формой ручек и пластикой фасадов. Такие объекты, как правило, подчиняют себе всё окружение. Архитектору, которому посчастливится использовать эту кухню в своём проекте, придётся настроить весь интерьер на изысканную тональность этой модели».5. Кухня Industrial Chic

Дизайнеры фабрики L’Ottocento элегантным образом создали свою кухонную интерпретацию модного стиля лофт. Кухня Industrial Chic соединила в себе характерные детали индустриальной тематики и высокий класс исполнения мебельных элементов в лучших традициях итальянской ремесленной школы.6. Кухня VegaКухня со звёздным именем Vega — проект итальянского ателье кухонного дизайна — фабрики Arthesi. Она проста на первый взгляд, но удивительна в мелочах. За лаконичными дверцами шкафов скрыта масса функциональных возможностей, а остров, совмещённый со столом, помимо необычной конфигурации имеет эффектную фактуру натурального дерева.7. Кухня Oltre IndustrialНа волне популярности индустриального стиля возникают эффектные стилизации кухонной мебели. К примеру, модель Oltre Industrial от Cucine LUBE, базовые блоки которой выполнены в отделке из чёрного цемента, а столешница барной стойки и фасады шкафов — из шпона тонированного дуба под матовым лаком.8. Кухня ArtexДизайнер Сергей Трегубов: «В двух словах об этой кухне можно сказать так: гениальность в простоте. Она станет раем для перфекциониста, а эстет получит удовольствие от визуального ряда. Скрытые ручки, крашеный металл в сочетании с тонированным стеклом колонн, грани кухонного острова, напоминающие огранку бриллианта, — всё это в сумме складывается в кухню, на которой не только удобно готовить благодаря её технологичности, ею ещё хочется наслаждаться, любуясь её геометрией, строгостью и лаконичностью. В наше время тотальной „гаджетизации“ человек стал ещё больше стремиться к природе, поэтому в тренде сейчас именно натуральные фактуры: камень, дерево, металл, а также спокойная „припылённая“ (приближенная к естественным цветам) палитра отделочных материалов. Такую кухню можно интегрировать почти в любой современный интерьер: от деконструктивизма до хай–тека, от китча до минимализма».9. Кухня FrameАрхитектор Кристина Изотова: «Эта кухня поражает не только „блестящим“ дизайнерским воплощением, но и своей актуальностью. Смешением разных направлений сегодня никого не удивишь, но соединение элементов классики и индустриального стиля в рамках действительно элегантной кухни — это отражение самых смелых тенденций. Пропорции, форма филёнки, грани на торцах фасадов, создающие объём, — каждая деталь здесь достойна внимания. Отмечу широкую палитру отделок, среди которых есть безупречный серый, максимально удачно подобранные варианты шпона, тёплый оттенок металла, а также фактуру камня, — всё продумано до мелочей. Благодаря самобытности и органичности этой модели с её помощью можно оформить кухонное пространство практически в любом стиле, а баланс основных форм и нюансов в деталях и отделке позволит этой кухне оставаться актуальной долгие годы. Она однозначно подойдёт как ценителям эстетики, моды и элегантности, так и семьям, где много готовят и любят комфорт».10. Кухня Officine GulloКухни от флорентийской фабрики Officine Gullo легко узнаваемы благодаря яркому, необычному образу и при этом совершенно адаптивны к разным по стилю интерьерам, будь то классика, ар–деко или индустриальный стиль. Вот, например, как органично смотрится эта масштабная кухня из металла в проекте Park Avenue для частной резиденции в Нью–Йорке.11. Кухня MayfairПеревоплощение кухни Mayfair от итальянского бренда Visionnaire напоминает сюжет балета «Лебединое озеро»: премьера прошлого года — кухня в белоснежном исполнении — предстала в этом году в отделке из чёрного мрамора. Но по‑прежнему её стиль безупречен, формы монолитны, а фасады украшают геометрическая графика и вставки из металла.12. Кухня Dantone HomeПри разработке и производстве кухни Dantone Home были учтены современные требования к качеству, эргономике и практичности, и вместе с тем был найден верный стилистический ключ, соединивший в себе полюбившиеся за последние годы черты американо–английской классики и ар–деко, без лишнего пафоса, но в благородном исполнении.