Роскошный будуар: 9 шикарных идей для оформления женской квартиры

1. Розовые детали

Каждая женщина может позволить себе немного розового, особенно сейчас, когда он в тренде. Сегодня в моде сложные оттенки: пудровый розовый, яркая фуксия, а также приближенные к фиолетовому цвета. Добавлять яркие нужно аккуратно и дозированно — например, в настенном декоре и текстиле.

Дизайн: Martha O'Hara Interiors

2. Гардеробная

Вместительная, но компактная гардеробная — поистине женская мечта. Развесить все платья и блузы по разным вешалкам, расставить обувь, чтобы не перебирать коробки в поисках нужной пары, найти место для сумочек и аксессуаров… Гардеробная сэкономит и время, и нервы.

Дизайн: Neat Method San Diego

3. Цветочные принты на стенах

Цветочные принты выглядят роскошно, если они правильного размера и расположены на нейтральном фоне. На фото именно такой вариант. Сделать подобное покрытие в ванной — вполне удачное решение. Это не комната, где вы проводите несколько часов подряд, поэтому вряд ли отделка наскучит.

Дизайн: Lucy Interior Design

4. Уютные кресла и камин

Стремление к уюту свойственно почти каждой женщине. А гостиная с мягкими креслами и камином, пусть даже электрическим или даже декоративным, — это атрибуты идеального домашнего уюта и спокойствия.

Дизайн: Robertson Lindsay Interiors

5. Отделка и мебель из натуральных материалов

Натуральные материалы в отделке — это небюджетное, но долговечное и красивое решение. К тому же натуральное дерево придает тепло и приятно пахнет, а красота каменной столешницы на кухне не сравнится ни с одним другим материалом. Некоторые виды материалов довольно капризны в уходе, но кому как не женщине под силу справиться с этой проблемой?

Дизайн: Toronto Interior Design Group

6. Много мягкого текстиля

Текстиль, даже недорогой, способен добавить не только уюта, но и роскоши. Сегодня масс-маркет выпускает коллекции, которые позволят создать как шикарную эклектику, так и уютный интерьер в духе скандинавского хюгге.

Дизайн: Toronto Interior Design Group

7. Личный уголок с туалетным столиком

Место для ухода за собой, нанесения макияжа и просто личный уголок с местом для хранения украшений и косметики — еще один атрибут женского интерьера. В малогабаритных квартирах часто не находится для него пространства, поэтому необходимые аксессуары хранятся на стеллажах в жилой или ванной комнатах. Некоторые дизайнеры выбирают смешанные варианты — когда при необходимости туалетный столик превращается в письменный.

Дизайн: TS Design

8. Женственный декор

Украшение дома памятными мелочами, например открытками или привезенными из отпуска ракушками, свойственно женской натуре. Хранить их так, чтобы не создавать хаос, — это проблема, которая требует решения. Можно купить органайзеры, корзины и шкатулки для открыток и писем, а ракушки поместить в небольшой аквариум или флорариум вместе с зелеными карликовыми растениями.

Дизайн: Styling Bolaget

Что касается женственных постеров, к ним можно отнести и романтичные пейзажи, и черно-белые фото моделей, и яркие абстрактные полотна —женственность может быть разной.

9. Ванна вместо душевой кабины

Просторная ванная встречается редко в современных планировках, обычно совмещенный санузел занимает 4-5 квадратных метров в квартире. Но даже в таком небольшом помещении можно поставить ванну вместо душевой, ведь расслабиться в горячей воде с пеной и аромамаслами — это настоящий ритуал, не стоит отказываться от него в угоду лишним квадратным сантиметрам.

Дизайн: Amberth