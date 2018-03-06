Роскошный будуар: 9 шикарных идей для оформления женской квартиры 

1. Розовые детали
Каждая женщина может позволить себе немного розового, особенно сейчас, когда он в тренде. Сегодня в моде сложные оттенки: пудровый розовый, яркая фуксия, а также приближенные к фиолетовому цвета. Добавлять яркие нужно аккуратно и дозированно — например, в настенном декоре и текстиле.
Дизайн: Martha O'Hara Interiors
2. Гардеробная
Вместительная, но компактная гардеробная — поистине женская мечта. Развесить все платья и блузы по разным вешалкам, расставить обувь, чтобы не перебирать коробки в поисках нужной пары, найти место для сумочек и аксессуаров… Гардеробная сэкономит и время, и нервы.
Дизайн: Neat Method San Diego
3. Цветочные принты на стенах
Цветочные принты выглядят роскошно, если они правильного размера и расположены на нейтральном фоне. На фото именно такой вариант. Сделать подобное покрытие в ванной — вполне удачное решение. Это не комната, где вы проводите несколько часов подряд, поэтому вряд ли отделка наскучит.
Дизайн: Lucy Interior Design
4. Уютные кресла и камин
Стремление к уюту свойственно почти каждой женщине. А гостиная с мягкими креслами и камином, пусть даже электрическим или даже декоративным, — это атрибуты идеального домашнего уюта и спокойствия.
Дизайн: Robertson Lindsay Interiors
5. Отделка и мебель из натуральных материалов
Натуральные материалы в отделке — это небюджетное, но долговечное и красивое решение. К тому же натуральное дерево придает тепло и приятно пахнет, а красота каменной столешницы на кухне не сравнится ни с одним другим материалом. Некоторые виды материалов довольно капризны в уходе, но кому как не женщине под силу справиться с этой проблемой?
Дизайн: Toronto Interior Design Group
6. Много мягкого текстиля
Текстиль, даже недорогой, способен добавить не только уюта, но и роскоши. Сегодня масс-маркет выпускает коллекции, которые позволят создать как шикарную эклектику, так и уютный интерьер в духе скандинавского хюгге.
Дизайн: Toronto Interior Design Group
7. Личный уголок с туалетным столиком
Место для ухода за собой, нанесения макияжа и просто личный уголок с местом для хранения украшений и косметики — еще один атрибут женского интерьера. В малогабаритных квартирах часто не находится для него пространства, поэтому необходимые аксессуары хранятся на стеллажах в жилой или ванной комнатах. Некоторые дизайнеры выбирают смешанные варианты — когда при необходимости туалетный столик превращается в письменный.
Дизайн: TS Design
8. Женственный декор
Украшение дома памятными мелочами, например открытками или привезенными из отпуска ракушками, свойственно женской натуре. Хранить их так, чтобы не создавать хаос, — это проблема, которая требует решения. Можно купить органайзеры, корзины и шкатулки для открыток и писем, а ракушки поместить в небольшой аквариум или флорариум вместе с зелеными карликовыми растениями.
Дизайн: Styling Bolaget
Что касается женственных постеров, к ним можно отнести и романтичные пейзажи, и черно-белые фото моделей, и яркие абстрактные полотна —женственность может быть разной.
9. Ванна вместо душевой кабины
Просторная ванная встречается редко в современных планировках, обычно совмещенный санузел занимает 4-5 квадратных метров в квартире. Но даже в таком небольшом помещении можно поставить ванну вместо душевой, ведь расслабиться в горячей воде с пеной и аромамаслами — это настоящий ритуал, не стоит отказываться от него в угоду лишним квадратным сантиметрам.
Дизайн: Amberth