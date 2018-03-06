Лестницы, при взгляде на которые у вас закружится голова

Лестница между этажами уже давно перестала быть просто конструктивным элементом и, как показывают проекты многих современных дизайнеров, перекочевала в разряд арт-объектов. Для придания максимального эффекта архитекторы используют самые неожиданные материалы, формы и технологии. Зачастую этот подход приводит к тому, что лестница становится центром интерьера и главной его акцентной деталью. Сегодня мы решили собрать коллекцию самых удивительных, замысловатых, роскошных и странных лестниц со всего мира.

Статьи по теме 21 необычная лестница, которая вдохновит вас на постройку дома Гид для профи: ковёр, диван, латунь и сиреневая лестница

Читайте также:

Куда уходит детство: герои комиксов и мультфильмов во взрослых интерьерах

Мастер-классы i Saloni WorldWide Moscow

Дизайн интерьеров: модные тренды 2017 года