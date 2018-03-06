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Лестницы, при взгляде на которые у вас закружится голова
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Лестницы, при взгляде на которые у вас закружится голова 

Roomble.com 6 марта 2018
Фото: Roomble.com
Лестница между этажами уже давно перестала быть просто конструктивным элементом и, как показывают проекты многих современных дизайнеров, перекочевала в разряд арт-объектов. Для придания максимального эффекта архитекторы используют самые неожиданные материалы, формы и технологии. Зачастую этот подход приводит к тому, что лестница становится центром интерьера и главной его акцентной деталью. Сегодня мы решили собрать коллекцию самых удивительных, замысловатых, роскошных и странных лестниц со всего мира.
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