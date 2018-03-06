Как выжать максимум из квартиры площадью 60 метров

В этой квартире есть всё: и оригинальные предметы искусства, и смелые цветовые сочетания, но при этом за всеми дизайнерскими изысками не потерялась тёплая домашняя атмосфера и, что не менее важно, функциональность интерьера. Подробнее о своём проекте двухкомнатной квартиры площадью 60 квадратов рассказывает дизайнер Марина Сирко.

Марина Сирко, дизайнер

Выпускница Британской высшей школы дизайна по специальности «дизайнер жилых и общественных интерьеров». В начале своего творческого пути занималась текстильным оформлением интерьеров, принимала участие в создании дизайна и декорировании интерьера отеля Naya на острове Byukada. Уже несколько лет занимается частной практикой, специализируется на психодизайне, цель которого — создать баланс геометрии и психологии пространства.

www.marinasirko.com По словам Марины, квартира влюбила её в себя с первого взгляда: много окон с видом на сад, свободная планировка, потолки высотой 3 метра. Первым, что появилось в воображении дизайнера, стал камин. Ему было отдано место между окнами, а слева получилось идеальное место для дивана. Почему идеальное? Таким его сделал самый широкий угол обзора всей квартиры, возможность смотреть в окна, на камин, не прерывая просмотр кино.

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Кабинет было решено не отделять, чтобы не дробить пространство и оставить максимально свободным центр. Гостиной досталась наибольшая часть площади, поэтому спальню дизайнер сделала маленькой, а гардеробную зону вынесла в коридор.

Затем было определено расположение телевизора: после нескольких вариантов оптимальным оказалось построить для него небольшую стену, в которой можно будет спрятать все коммуникации и аккуратно отделить зону кухни.

Марина Сирко, дизайнер:

— Меня очень обрадовало то, что всю квартиру пронизывает множество балок и колонн. Я лишь немного синхронизировала их по размерам и облагородила контрастными цветами, но в целом их геометрия задаёт этому проекту глубину и эффектно резонирует с цветовой палитрой стен.

В гостиной за основу взят белый цвет пола и стен, который наполняет пространство воздухом. Изюминку интерьеру добавляют мотивы дикой природы: облицовка из потёртого клинкерного кирпича на одной стене и дикий плющ, обвивающий рога горного козла (умершего естественной смертью где-то на просторах Алтая), на другой.

Вокруг состаренного журнального стола, найденного на распродаже в Hoff, ведётся мебельный диалог трёх совершенно разных по характеру предметов, а цвета их обивки в точности повторяют оттенки репродукции Рэя Цезаря, висящей на стене сверху. Бархатный пуфик и портал для камина изготовлен Мариной Сирко специально для этого проекта под брендом «Кролик & Krolik».

Кухня, вынесенная на лёгкий подиум и ограждённая перилами с одной стороны и ступенями с другой, напоминает скорее летнюю веранду. На полу — плитка под дерево, уложенная ёлочкой, а вместо тяжёлых навесных шкафов — несколько открытых полок. Подоконник трансформирован в небольшой, но удобный стол, за которым приятно завтракать и смотреть, как просыпается мир за окном.

Но самый яркий элемент этой кухни — необычный фартук. Здесь его роль выполняет травяной газон, который крепится к стене на липучках. На нём практически не видно капель жира, к тому же он легко снимается со стены, поэтому за ним очень удобно ухаживать. Как признаётся Марина, эта идея пришла к ней совершенно спонтанно. Изначально на эскизах она нарисовала мох, но подобное решение било по карману и не было достаточно функционально для кухни, а потом в строительном магазине случайно обнаружился искусственный голландский газон.

Спальня кардинально отличается по цветовой гамме от остальной части квартиры. На такое колористическое решение дизайнера вдохновили залы королевского дворца в Мадриде и ощущения от перемещения по ним: переходя из зала в зал, ты погружаешься в совершенно новый мир. С помощью глубокого синего цвета этот эффект удалось повторить и в обычной московской квартире: выходя из синего сумрака спальни в светлую гостиную, просыпаешься моментально, и наоборот.

Марина Сирко, дизайнер:

— Дизайн полок, стола и тумбочки придумывался и разрабатывался тоже мной. У меня есть небольшая столярная мастерская, где я делаю на заказ предметы мебели под своим брендом. Чтобы визуально увеличить площадь небольшой спальни, зона сна и рабочая зона маркированы разными оттенками синего. В нише одной из колонн разместился мини-кабинет для спокойной вечерней работы. Стул «Джейн» от голландского бренда Roomer отлично сочетается с кроватью по цвету и дружит с нежной кашемировой фактурой штор.

В качестве акцента в спальне выступает необычный арт-объект — манекен, символизирующий древо мыслей и изготовленный дизайнером самостоятельно. Его задумку она расшифровывает так: ветви на месте головы манекена символизируют многообразие мыслей и идей, это метафора нейронных связей, которые создают индивидуальность человека, а также хранят информацию о его опыте, о том, кем он был, кто есть сейчас и кем может стать.

Марина Сирко, дизайнер:

— Мне повезло найти эту чудесную люстру в виде гнезда, она отбрасывает невероятные отблески на потолок и стены. Из угла комнату освещает торшер Montauk. В ванной и дизайнеру, и заказчику хотелось уйти от стандартных представлений о дизайне санузла, сделать это помещение максимально похожим на жилую комнату. Реализовать эту идею удалось на 100%: стены до середины отделаны влагостойкой штукатуркой, напольная плитка имитирует фактуру дерева, много картин, раковина поставлена на старинную тумбочку, найденную на барахолке, вместо бра — фонари.

Марина Сирко, дизайнер:

— Крючки-краны я случайно обнаружила в одной из чудесных интерьерных лавок дизайн-завода «Флакон». Подиум для душевой кабины выложен мозаикой, которая хорошо перекликается с настенной плиткой. Прихожая тоже получилась необычная, с характером. Основу цветового решения задала консоль морского цвета, найденная в магазине «Твой дом». Далее появилась картина с парящими в воздухе фламинго Ольги Тобрелутс , определившая выбор цвета колонн и балок. В итоге сочетание нежного зелёно-голубого цвета стены с терракотово-красной гаммой стало отличным акцентным решением для коридора — места, где начинается знакомство с квартирой. Огромное белое зеркало и льняные белые шторы визуально расширяют узкий проход и придают пространству коридора лёгкость. И конечно же, здесь мы тоже видим красные балки, которые, как и во всех остальных помещениях, выступают незаменимым акцентом этого интерьера.

По сути, в квартире есть целых три рабочих места: одно, более спокойное, — в спальне, второе — на подиуме в кухне и, наконец, третье — так называемый кабинет в гостиной. Все рабочие зоны отличаются по энергетике, и этот кабинет получился самым активным и ярким: белый стол-консоль из ИKEA сочетается со стулом CosmoRelax насыщенного красного цвета и картинами Рэя Цезаря на стене.

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