Максимально открытое пространство: дом без стен в Бразилии

Автор проекта архитектор Симона Мантовани спланировала здание таким образом, что, заходя на участок, вы упираетесь в глухую стену. Вам кажется, что это неприступный бастион, почти средневековый замок. Между тем стена служит прелюдией–антитезой к тому, что гость увидит за ней, — полное света и воздуха жилое пространство, просматривающееся вдоль и поперёк. Стенами, или окнами, или забором — выбирайте любое — служат деревья. Дом окружён садом с интегрированным в него большим бассейном, напоминающим озеро естественного происхождения. Помещения отделены от сада прозрачными дверями–перегородками, но большую часть времени их держат открытыми. Так что интерьер и экстерьер, по сути дела, едины.

Постройка двухчастная: к основному объёму через переход пристроен блок с кабинетом и звукозаписывающей студией, где работает хозяин дома, связанный с музыкальной индустрией. По продольной стороне основного дома тянется бассейн. От помещений его отделяют только прозрачные раздвижные перегородки. Температура в Сан–Паулу редко опускается ниже +25°С, поэтому их почти всегда держат открытыми.

Архитектор говорит, что сделала акцент на открытой планировке. Открытой не только окружению, саду: первый этаж основного дома, по сути дела, одна громадная комната — общая площадь дома больше 1200 квадратных метров. Здесь есть несколько диванных групп, «гостиных», столовая, кухня. Этажом выше, уже за перфорированными железными панелями (чтобы создать атмосферу приватности) находятся спальни и ванные комнаты. Рабочий блок с кабинетом хозяина сделан по принципу первого этажа — максимальная открытость всех комнат.

Оформляя интерьер, Симона придерживалась стиля минимализм: сдержанная гамма (интерьер фактически «разыгран» на два цвета — чёрный и белый), вся красота заключается в пространственных перспективах и ощущении простора. Архитектор сделала акцент на игре света и тени и фактурах, использовав несколько сортов мрамора, сталь — брашированную и с глянцевым блеском, эбеновое дерево и практически отказавшись от какого бы то ни было декора.

«Хозяин этого дома хотел прежде всего любоваться садом, — рассказывает Симона. — А так как дом фактически стал его частью, помещения скорее воспринимаются как открытые террасы, нежели как комнаты в полном смысле слова, то я «декорировала» интерьер садом, как бы странно это ни звучало».