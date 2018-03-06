Переделка дома: из площади 100 метров получилось 180

Подражать гению не зазорно, совсем наоборот — если «реплика» качественная, такой шаг можно считать дальновидным. В случае проекта дома в Отопени, что в 16 км севернее Бухареста, речь о копировании стиля даже не идёт. Архитекторы стремились соединить старый 100-метровый дом с новым объёмом наиболее простым и эффектным способом. Идея оригами витала в воздухе, а схожесть задумки с работами Захи Хадид можно считать случайной, но приятной неожиданностью.

Результатом вдохновенных трудов команды из Lama Arhitectura стал дом, который в определённой степени можно назвать переосмыслением традиционного строения со скатной крышей. К старому маленькому домику архитекторы присоединили новый объём с открытой планировкой и сплошным остеклением фронтальных стен.

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В качестве отделочного материала авторы использовали не только логичную для загородного дома древесину, но и голый бетон, изоляционный материал и черепицу. Последняя, кстати говоря, была снята с крыши всё того же дома, с которого всё началось. Плитку очистили от опыта предыдущей жизни и перенесли с крыши на фасадную стену.

Отдельных восторгов, на наш взгляд, заслуживает огромная терраса. Здесь теперь и танцплощадку можно организовать, и кемпинг для детей со всего района. Ещё и место останется.

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