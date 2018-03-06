Чем украсить белые стены: 13 потрясающих идей

1. Оригинальные обои

Дизайн: LUX Design

Позвольте обоям стать самодостаточным элементом интерьера. Выберите обои с интересным принтом, а чтобы не устать от ярких рисунков, поклейте ими только одну, акцентную стену, а остальные оставьте белыми.

2. Декоративные тарелки

Дизайн: Ольга Рубейкина

Создайте на белой стене композицию из тарелок, привезенных из отпуска или оставшихся от старых сервизов. В идеале тарелки лучше подбирать в приближенной цветовой гамме или в одном стиле, но разного размера.

3. Галерея из фото

Дизайн: Shannon Connor

Организуйте семейную фотосессию, результаты которой используйте для оформления своего интерьера. Дополните эти снимки фотографиями из семейного архива и сделайте полноценную шпалерную развеску. Этот прием особенно эффектно работает в проходных помещениях — коридорах и галереях.

4. Постеры

Дизайн: Neila Hutt Interior Design

Этот вид декора отличает большое разнообразие форм и мотивов, что дает возможность легко оформить любую пустующую стену вашей квартиры непринужденной развеской. Прием отлично подходит для детских комнат, кухонь, ванных.

5. Коллекция часов

Фото: mycozydwelling.com Разместите на стене несколько часов с кукушкой или с крупным циферблатом. Придерживайтесь одного стиля: старинные экземпляры будут выглядеть неуместно рядом с работами современных дизайнеров. Бонус — с таким украшением опоздания вам точно не страшны.

6. Географические карты

Дизайн: Space Harmony

Заядлым путешественникам или мечтателям советуем украсить стену картами и страницами из атласов: они привнесут в интерьер дух авантюризма и романтики. Повесьте физическую карта мира, конкретной страны или просто план города. Кстати, карты можно искусственно состарить и поместить в изящный багет.

7. Несколько зеркал

Фото: mycozydwelling.com Зеркала визуально увеличивают пространство комнаты, так что воспользуйтесь этим практичным свойством и развесьте на стене несколько экземпляров. Фигурные зеркала обрамлять не нужно, а вот если вы используете простые прямоугольники и квадраты, то лучше их оформить в толстый деревянный багет.

8. Стикеры

Дизайн: Светлана Юркова

Виниловые наклейки — одно самых быстрых решений по преображению интерьера (и маскировке пятен). И бюджетно, и влажность этому декору нипочем, так что можно свободно использовать стикеры в ванной. Монохромные картинки будут особенно выигрышно выглядеть на белой стене.

9. Камерунские шляпы

Дизайн: Dillon Kyle Architects

Яркой запоминающейся деталью станет одна или несколько камерунских шляп. Их делают вручную из перьев, прикрепленных к основе из рафии. Даже самая простая и скромная комната преобразится с таким эффектным и модным декором.

10. Потолочные медальоны

Фото: mycozydwelling.com Очень фактурно на белой стене выглядят такие же белые декоративные потолочные медальоны из полиуретана. Подберите розетки разных размеров и фасонов, и такая объемная композиция станет изюминкой любого помещения: кухни, спальни или гостиной.

11. Шнуры или провода

Дизайн: архитектурная мастерская za bor Несколько метров черного кабеля, белая стена — именно так рождается необычный декор. Если у вас не осталось лишнего кабеля, можно использовать цветные шнуры из строительных магазинов. Правда, придется хорошенько проклеить их, чтобы удержать форму.

12. Яркие плинтусы и наличники

Дизайн: Rafe Churchill

Чрезвычайно простой в исполнении, но при это очень эффектный прием — покрасить откосы и плинтусы (в том числе потолочные) в контрастный яркий цвет. Таким образом можно еще и поддержать цвет мебели или другого декора.

13. Книги

Дизайн: Tatiana Nicol

Современные издатели выпускают книги с такими яркими обложками, что их хочется не прятать в шкафах, а интересно расставлять. Выставите их на полках вдоль стены или используйте специальные «невидимые» полки, которые создают эффект парящих в воздухе книг. Уделите внимание сортировке книг по цвету — такая композиция будет выглядеть очень эффектно.