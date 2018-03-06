Самые модные оттенки волос весны-2018 от голливудских стилистов: спешим в салон

Темно-коричневый оттенок

Холодный и очень красивый цвет. Такой эффект достигается за счет смешивания оттенков. За основу берется цвет темного шоколада, а с помощью тонирования распределяются блики карамельных и медных тонов.

Кому подойдет: понравится тем, кто хочет стать брюнеткой, но не жгучей. Темно-коричневый создает переливы и блики, демонстрируя красоту волос.

Оттенок розового золота

Кеша

Этот цвет очень популярен среди поколения миллениалов. Но перевоплотиться в сказочную принцессу можно в любом возрасте.

Этот оттенок чем-то напоминает зефир или пастилу. Получают его при смешивании светло-розового пастельного цвета с популярным уже несколько сезонов розовым золотом. Получается такой же инопланетный цвет, как у девочек из комиксов манга. Корни волос при таком окрашивании остаются темными.

Кому подойдет: творческим личностям и блондинкам, которые хотят попробовать что-то новое.

Солнечный блонд

Джиджи Хадид

Это смесь темного блонда со светлым и золотым, одна из вариаций на тему омбре, только вот светлые блики в данном случае распределяются исключительно у лица. Такое окрашивание, кстати, можно считать контурирующим, так как оно помогает визуально сузить лицо.

Кому подойдет: светловолосым и блондинкам, которые хотят подкорректировать черты лица или попробовать более интересный вариант окрашивания.

Черно-коричневый оттенок

Вошел в моду благодаря Кендалл Дженнер. Звезда расставалась с этим цветом всего раз, когда надевала парик цвета блонд для съемок в рекламе Pepsi.

Фирменный оттенок Кендалл стоит на грани между черным и глубоким коричневым. Идеально такой цвет смотрится с добавлением блеска, который можно создать с помощью тонирования.

Кому подойдет: черно-коричневый идеален для обладательниц оливковой кожи, а также подходит девушкам цветотипа «зима».

Шоколад и карамель

При таком окрашивании за основу берут шоколадный оттенок и распределяют карамельные блики у лица. Этот вариант действительно освежает образ.

Кому подойдет: это окрашивание универсально, но особенно понравится брюнеткам, которые хотели бы сделать волосы чуть более светлыми.

Огненный медный оттенок

Одна из вариаций рыжего оттенка, которая складывается из медного, каштанового цветов с добавлением красных ноток. Это окрашивание стало одним из самых модных в новом сезоне. С таким цветом образ станет ярче и выразительнее.

Кому подойдет: обладательницам серых, зеленых или карих глаз, а также девушкам со светлой кожей.

Ультрафиолетовый оттенок

Кэти Перри

Ультрафиолетовый — самый модный оттенок сезона по версии Института цвета Pantone. Он экстравагантный и вызывающий, но в то же время такой притягательный.

Кому подойдет: тем, кто хочет быть в центре внимания, бунтаркам, творческим особам.