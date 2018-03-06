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Самые модные оттенки волос весны-2018 от голливудских стилистов: спешим в салон
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Самые модные оттенки волос весны-2018 от голливудских стилистов: спешим в салон 

Я Покупаю 6 марта 2018
Фото: Я Покупаю
Темно-коричневый оттенок
Сара Хайленд
Холодный и очень красивый цвет. Такой эффект достигается за счет смешивания оттенков. За основу берется цвет темного шоколада, а с помощью тонирования распределяются блики карамельных и медных тонов.
Кому подойдет: понравится тем, кто хочет стать брюнеткой, но не жгучей. Темно-коричневый создает переливы и блики, демонстрируя красоту волос.
Оттенок розового золота
Кеша
Этот цвет очень популярен среди поколения миллениалов. Но перевоплотиться в сказочную принцессу можно в любом возрасте.
Этот оттенок чем-то напоминает зефир или пастилу. Получают его при смешивании светло-розового пастельного цвета с популярным уже несколько сезонов розовым золотом. Получается такой же инопланетный цвет, как у девочек из комиксов манга. Корни волос при таком окрашивании остаются темными.
Кому подойдет: творческим личностям и блондинкам, которые хотят попробовать что-то новое.
Солнечный блонд
Джиджи Хадид
Это смесь темного блонда со светлым и золотым, одна из вариаций на тему омбре, только вот светлые блики в данном случае распределяются исключительно у лица. Такое окрашивание, кстати, можно считать контурирующим, так как оно помогает визуально сузить лицо.
Кому подойдет: светловолосым и блондинкам, которые хотят подкорректировать черты лица или попробовать более интересный вариант окрашивания.
Черно-коричневый оттенок
Кендалл Дженнер
Вошел в моду благодаря Кендалл Дженнер. Звезда расставалась с этим цветом всего раз, когда надевала парик цвета блонд для съемок в рекламе Pepsi.
Фирменный оттенок Кендалл стоит на грани между черным и глубоким коричневым. Идеально такой цвет смотрится с добавлением блеска, который можно создать с помощью тонирования.
Кому подойдет: черно-коричневый идеален для обладательниц оливковой кожи, а также подходит девушкам цветотипа «зима».
Шоколад и карамель
Наоми Харрис
При таком окрашивании за основу берут шоколадный оттенок и распределяют карамельные блики у лица. Этот вариант действительно освежает образ.
Кому подойдет: это окрашивание универсально, но особенно понравится брюнеткам, которые хотели бы сделать волосы чуть более светлыми.
Огненный медный оттенок
Кристина Хендрикс
Одна из вариаций рыжего оттенка, которая складывается из медного, каштанового цветов с добавлением красных ноток. Это окрашивание стало одним из самых модных в новом сезоне. С таким цветом образ станет ярче и выразительнее.
Кому подойдет: обладательницам серых, зеленых или карих глаз, а также девушкам со светлой кожей.
Ультрафиолетовый оттенок
Кэти Перри
Ультрафиолетовый — самый модный оттенок сезона по версии Института цвета Pantone. Он экстравагантный и вызывающий, но в то же время такой притягательный.
Кому подойдет: тем, кто хочет быть в центре внимания, бунтаркам, творческим особам.
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