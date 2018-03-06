Современный двухэтажный дом в Крыму площадью 175 метров

Хозяева этого просторного дома — молодая семейная пара с двумя детьми. По духу им близок современный стиль: практичный, функциональный и не лишённый смелых решений. Однако будущий интерьер должен был не только отвечать эстетическим вкусам заказчиков, но и решать сразу несколько важных задач: начиная от правильного оформления больших окон и заканчивая продуманным использованием материалов, так как в доме двое детей и их безопасность в приоритете. За работу над этим сложным, но интересным проектом взялись дизайнеры студии Ideas под руководством Нины Романюк.

Нина Романюк, руководитель студии Ideas:

Дизайнер с профильным высшим образованием, руководитель студии Ideas. Контролирует создание и проектирование каждого интерьера, следит за тем, чтобы дизайн-проект отвечал всем требованиям заказчика и выражал его индивидуальный стиль. Приоритетные направления деятельности студии — дизайн квартир, домов, коттеджей и общественных пространств.

www.design-studio-ideas.ru Планировка

Главным преимуществом этого проекта стали высокие потолки и большое пространство для комнат. Это позволило использовать смелые дизайнерские решения: нетривиальное освещение в гостиной и лестницу, сделанную по индивидуальному дизайну. Нужно было учесть, что в семье двое детей и обоим необходима личная территория. Именно поэтому решили сделать для каждого отдельную детскую и одну общую игровую зону, в которой можно вдоволь побегать и поиграть.

Гостиная

Гостиная, наверное, самое эффектное помещение в этом интерьере. Огромные панорамные окна, большая площадь, высокие потолки… Подчеркнуть последние решили с помощью броской люстры, состоящей из зеркальных плафонов на длинных ножках. Они не только сами источают свет, но и отражают его, а также наполняют комнату солнечными бликами и визуально вытягивают её ещё больше.

В компанию к плафонам добавлена стилистически близкая им лампа, вместе с которой они создают прекрасный ансамбль. Для высоких окон дизайнеры подобрали длинные плотные шторы, которые обрамляют окна как рама и превращают пейзаж за стеклом в настоящую картину.

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Мебель же в гостиной довольно простая: акцент в этой комнате сделан на комфорт и удобство. Систему хранения было решено сделать открытой: полки в ТВ-зоне, книжные стеллажи и лаконичный журнальный столик позволяют всё хранить под рукой.

Кухня

На кухне главную роль играет уже не свет, а фактура, в этом случае — дерево. Оно создаёт особую атмосферу уюта, а глянцевое покрытие зрительно делает комнату больше и просторнее. Металлические детали и современный дизайн люстры гармонируют с интерьером гостиной.

Здесь в отличие от гостиной системы хранения закрыты: всё необходимое спрятано в кухонных шкафчиках, сделанных по индивидуальному дизайну. На пол из практических соображений уложена керамическая плитка.

Детские комнаты

Как уже было сказано, родители решили выделить для каждого ребёнка личное пространство, а для подвижных игр организовать общую игровую комнату. В ней созданы все условия — от большой меловой доски и столика для творчества до спортивного уголка — для развлечений с друзьями и самых разных видов активности.

Что касается «приватных» детских, по площади они довольно скромные, но за счёт лаконичной мебели и ярких цветов получились очень воздушными и уютными. В каждой комнате предусмотрен удобный письменный стол, шкаф для одежды и полки для книг — в таких детских удобно и приятно заниматься уроками и спокойно отдыхать.

Хранение в детских организовано так, чтобы даже ребёнок мог с лёгкостью навести порядок в комнате. Отдельные полки для книг и учебников, комод для игрушек, большой шкаф для одежды — вся мебель вместительная и удобная.

Поскольку родители хотели создать максимально комфортное и безопасное пространство для своих детей, для оформления детских комнат дизайнеры использовали натуральные и надёжные материалы: в игровой это износоустойчивое ковровое покрытие, в детских комнатах — дышащие бумажные обои и высококачественный ламинат из выбеленного дуба.

Спальня

Спальня выполнена в современном минимализме. Мебель здесь простая по форме, но максимально комфортная. Светлые однотонные шторы и белые потолки визуально делают комнату выше, а сочный зелёный цвет разбавляет нейтральную гамму и добавляет интерьеру свежести.

Спальня сама по себе довольно компактная, поэтому здесь нет лишних шкафов — только один, встроенный в цвет со стенами, чтобы визуально скрыть его. Для хранения одежды выделена отдельная гардеробная.

Ванные комнаты

В доме сделано два санузла, мужской и женский. В мужском цвета сдержанные и спокойные: голубой, серый и белый. В женском же цветовая гамма более нежная и мягкая: цвета — розовый, коричневый и кремовый.

Для хозяйственных нужд выделена отдельная комната — прачечная со множеством шкафов и полочек и местом для глажки белья.

Цветовое решение

За основу интерьера всего дома в целом было решено взять спокойные оттенки: на кухне это коричневый; серый и белый — в гостиной; кремовый — в спальне. А создать нужное настроение и добавить больше весенних красок помогли яркие акценты. Оранжевый, зелёный и жёлтый — именно те цвета, которые как нельзя лучше создают уютную и гостеприимную обстановку.

Декор и текстиль

Именно текстиль стал завершающим штрихом в оформлении этого проекта. Для гостиной выбрали однотонные шторы насыщенного синего оттенка, которые ещё раз подчёркивают высокие потолки и свободное пространство комнаты. В детских использовали римские и обычные хлопчатобумажные шторы, а в спальне — невесомый тюль и шёлк.

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