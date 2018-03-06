Как разместить в маленькой студии кухню, спальню и гостиную: 7 дельных идей

1. Подиум-трансформер

Дизайн: Space4life

Чтобы максимально задействовать полезные метры маленькой студии, дизайнеры сделали ставку на подиумы-трансформеры. В подиуме, расположенном в зоне отдыха, удобно хранить сезонные вещи, к которым не нужен постоянный доступ. А вот повседневная одежда и предметы первой необходимости спрятались в отдельной системе — в ней удалось разместить выдвижные полки и компактный шкаф.

2. Кубическая конструкция

Авторы проекта: Александр Кудимов, Дарья Бутахина

Архитекторам удалось обустроить в этой студии приватную спальную зону и при этом сохранить ощущение воздуха и объема. Вместо глухих перегородок они создали в самом центре квартиры конструкцию, которая вобрала в себя многие функциональные элементы, сохранив при этом проницаемость и свободу. Она содержит в себе спальную зону, зону отдыха для просмотра проектора, гардеробную и диван перед телевизором. Остальные зоны, ванная и кухня, компактно расположились вдоль стены, противоположной окнам.

3. Кухня как центр композиции

Дизайн: Antonella Natalis

Центром композиции интерьера явно сделали кухню: ее сочные фасады бросаются в глаза из любой точки квартиры. Редко на маленькой жилплощади выделяется столько места под кухонную мебель, но это важно, если необходимо получить полноценную зону для готовки. При этом дизайнеры намеренно отказались от верхней линии шкафов, чтобы не загромождать пространство: там, где полки все же предусмотрены, они оставлены открытыми.

4. Функциональные антресоли

Во многих городах есть такие квартиры: маленькие, но с высокими потолками. Высота не идет им на пользу, ведь они похожи на неуютные дворы-колодцы. В таком случае есть вариант воспользоваться высотой, чтобы надстроить и задействовать антресоли. Например, в качестве своеобразного «второго этажа», на котором можно разместить кровать и рабочий стол.

5. Мебель-трансформер

Основной инструмент расширения пространства в компактной квартире-студии — трансформируемая мебель. Диван пусть превращается в кровать, шкаф в рабочее место, а панель для телевизора… в еще одно спальное место! И лучше, если мебель трансформируется настолько легко, что собрать и разобрать ее сможет даже ребенок.

6. Спальня на гардеробной

Дизайн: Moodhouse Interiör

Если в маленькой квартире в приоритете создание гардеробной, можно снова прибегнуть к необычной планировке. Например, как в этом проекте: на крыше гардеробной организовано полноценное спальное место. Главное здесь — найти баланс между высотой шкафа и пространством над спальным местом.

7. Кухня в прихожей

Дизайн: Allen+Killcoyne Architects

Если вы редко готовите, сделайте кухню максимально компактной и сдвиньте ее в зону прихожей. Так освободится место для относительно просторной гостиной и рабочего места. Кухня на фото не так проста, как может показаться: столешницу сделали шире традиционных аналогов, а над нижней линией шкафов установили дополнительные выдвижные ящики. В итоге рабочая зона, огибая угол, плавно перетекает в обеденное пространство.