Как сочетать отделку в интерьере: 8 необычных примеров для стен и пола

Стены

1. Обои + краска

Дизайн: Вика Богородская

Каждый из вариантов — красить или клеить — имеет свои сильные и слабые стороны. Однако можно эффектно комбинировать и соединять окраску и оклейку обоями. Хорошее сочетание гарантировано повторением цветов: обои должны содержать в себе оттенок, близкий к цвету окрашенных стен.

2. Обои + плитка

Дизайн: Entrance Fastighetsmäkleri

Этот способ особенно хорош для кухни, где плиточный фартук может гармонично сочетаться с обоями. Но здесь стоит помнить, что обои должны быть стойкими к повышенной влажности и механическим деформациям: кухня в этом отношении — место сложное. А еще плитка в сочетании с нейтральными обоями очень хорошо смотрится в гостиной в качестве акцентной стены.

3. Краска + плитка

Дизайн: Дина Салахова

Такой вариант нередко применяется в ванных комнатах и санузлах. Большой плюс подобной опции в том, что у красок, как правило, множество цветовых вариаций и нужную проще подобрать под интересную плитку с орнаментом.

4. Обои или краска + ламинат

Дизайн: Geometrix Design

Применение ламината или паркетной доски в неожиданных местах (например, на стенах) — отличный ход. Это смелый и неординарный декор, прекрасный способ украшения поверхности. С ним улучшаются показатели звукоизоляции, помещение становится теплее — даже визуально.

5. Обои + панели

Дизайн: Silvia Alfaras Estudio de Interiorismo & Diseño

В этом варианте можно часто встретить роскошное сочетание обоев и кожи. Оно отлично подходит как для классических, так и для современных интерьеров. Натуральная кожа ценится за неповторимую красоту фактуры, которую нужно подчеркнуть и ни в коем случае не забить другими акцентами. Поэтому лучше сочетать кожу с гладким деревом, покрытым матовым или глянцевым лаком.

Пол 6. Ламинат или паркет + плитка

Дизайн: AMOS

Стык материалов чаще всего проходит на границе отдельных помещений: комнаты и кухни, гостиной и спальни, прихожей и комнаты, либо по границам зон в объединенных помещениях. В кухне лучше оформить плиткой зону готовки, чтобы защитить пол от брызг и грязи, а ламинатом — обеденную зону.

7. Ламинат + винил

Винил можно уложить в любой рисунок, а также легко заменить, если его, например, прожгли. Такое покрытие теплое, в отличие от плитки, и не боится воды, в отличие от ламината или паркета. Но есть и минус — материал ненатуральный, поэтому требует идеальной подготовки основы.

8. Пробка + плитка

Дизайн: Kass & Associates

Лет двадцать назад пробковые полы были только со шпоном натурального цвета и естественного «пробкового» вида. Сегодня появились напольные покрытия с фотопечатью, а потому пробковый пол может быть абсолютно любым и выглядеть, как привычный паркет или деревянный шпон: поэтому и сочетать пробку можно с чем угодно. Самое эффектный микс на контрасте фактур — конечно же, с плиткой.