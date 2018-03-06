Как сочетать отделку в интерьере: 8 необычных примеров для стен и пола 

Стены
1. Обои + краска
Дизайн: Вика Богородская
Каждый из вариантов — красить или клеить — имеет свои сильные и слабые стороны. Однако можно эффектно комбинировать и соединять окраску и оклейку обоями. Хорошее сочетание гарантировано повторением цветов: обои должны содержать в себе оттенок, близкий к цвету окрашенных стен.
2. Обои + плитка
Дизайн: Entrance Fastighetsmäkleri
Этот способ особенно хорош для кухни, где плиточный фартук может гармонично сочетаться с обоями. Но здесь стоит помнить, что обои должны быть стойкими к повышенной влажности и механическим деформациям: кухня в этом отношении — место сложное. А еще плитка в сочетании с нейтральными обоями очень хорошо смотрится в гостиной в качестве акцентной стены.
3. Краска + плитка
Дизайн: Дина Салахова
Такой вариант нередко применяется в ванных комнатах и санузлах. Большой плюс подобной опции в том, что у красок, как правило, множество цветовых вариаций и нужную проще подобрать под интересную плитку с орнаментом.
4. Обои или краска + ламинат
Дизайн: Geometrix Design
Применение ламината или паркетной доски в неожиданных местах (например, на стенах) — отличный ход. Это смелый и неординарный декор, прекрасный способ украшения поверхности. С ним улучшаются показатели звукоизоляции, помещение становится теплее — даже визуально.
5. Обои + панели
Дизайн: Silvia Alfaras Estudio de Interiorismo & Diseño
В этом варианте можно часто встретить роскошное сочетание обоев и кожи. Оно отлично подходит как для классических, так и для современных интерьеров. Натуральная кожа ценится за неповторимую красоту фактуры, которую нужно подчеркнуть и ни в коем случае не забить другими акцентами. Поэтому лучше сочетать кожу с гладким деревом, покрытым матовым или глянцевым лаком.
Пол 6. Ламинат или паркет + плитка
Дизайн: AMOS
Стык материалов чаще всего проходит на границе отдельных помещений: комнаты и кухни, гостиной и спальни, прихожей и комнаты, либо по границам зон в объединенных помещениях. В кухне лучше оформить плиткой зону готовки, чтобы защитить пол от брызг и грязи, а ламинатом — обеденную зону.
7. Ламинат + винил
Дизайн: студия дизайна Елены Илюхиной
Винил можно уложить в любой рисунок, а также легко заменить, если его, например, прожгли. Такое покрытие теплое, в отличие от плитки, и не боится воды, в отличие от ламината или паркета. Но есть и минус — материал ненатуральный, поэтому требует идеальной подготовки основы.
8. Пробка + плитка
Дизайн: Kass & Associates
Лет двадцать назад пробковые полы были только со шпоном натурального цвета и естественного «пробкового» вида. Сегодня появились напольные покрытия с фотопечатью, а потому пробковый пол может быть абсолютно любым и выглядеть, как привычный паркет или деревянный шпон: поэтому и сочетать пробку можно с чем угодно. Самое эффектный микс на контрасте фактур — конечно же, с плиткой.