Мулен Руж: 9 предметов интерьера в духе парижского кабаре 

1. Люстра Coquelicot
Люстра с абажуром из окрашенной в алый цвет стали по форме напоминает летящую юбку.
Люстра Coquelicot. Фото: Opinion Ciatti
2. Декоративная подушка Hot Lips
Чувственная подушка в виде женских губ. Чехол, разумеется, из шёлка.
Декоративная подушка Hot Lips. Фото: Age of Reason
3. Керамическая ваза Hypnotik
Эта ваза имитирует корсет, зашнурованный атласной лентой.
Керамическая ваза Hypnotik. Фото: Barnabe Ribay
4. Бокал для шампанского c горлышком в форме сердца
Идеальная деталь столового декора для романтического вечера.
Бокал для шампанского c горлышком в форме сердца. Фото: George Home
5. Зеркальная панель Welcome
Эта панель оснащена вешалками для одежды. Конструкция напоминает ширму для переодевания артисток.
Зеркальная панель Welcome. Фото: Tonelli
6. Зеркало Tint
Модель с крючками имитирует пикантную деталь женского гардероба.
Зеркало Tint. Фото: Bonpart
7. Органайзер для бижутерии Little corset
Такая система для хранения украшений отлично впишется в женскую квартиру или комнату.
Органайзер для бижутерии Little corset. Фото: Umbra
8. Металлический столик
Силуэт столика из металлической сетки напоминает туго затянутый корсет.
Металлический столик. Фото:Westwing
9. Лавка Modesty
Эта лавка украшена бантом. Просто, но так игриво!
Лавка Modesty. Фото: Nika Zupanc