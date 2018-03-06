Мулен Руж: 9 предметов интерьера в духе парижского кабаре

1. Люстра Coquelicot

Люстра с абажуром из окрашенной в алый цвет стали по форме напоминает летящую юбку.

Люстра Coquelicot. Фото: Opinion Ciatti

2. Декоративная подушка Hot Lips

Чувственная подушка в виде женских губ. Чехол, разумеется, из шёлка.

Декоративная подушка Hot Lips. Фото: Age of Reason

3. Керамическая ваза Hypnotik

Эта ваза имитирует корсет, зашнурованный атласной лентой.

Керамическая ваза Hypnotik. Фото: Barnabe Ribay

4. Бокал для шампанского c горлышком в форме сердца

Идеальная деталь столового декора для романтического вечера.

Бокал для шампанского c горлышком в форме сердца. Фото: George Home

5. Зеркальная панель Welcome

Эта панель оснащена вешалками для одежды. Конструкция напоминает ширму для переодевания артисток.

Зеркальная панель Welcome. Фото: Tonelli

6. Зеркало Tint

Модель с крючками имитирует пикантную деталь женского гардероба.

Зеркало Tint. Фото: Bonpart

7. Органайзер для бижутерии Little corset

Такая система для хранения украшений отлично впишется в женскую квартиру или комнату.

Органайзер для бижутерии Little corset. Фото: Umbra

8. Металлический столик

Силуэт столика из металлической сетки напоминает туго затянутый корсет.

Металлический столик. Фото:Westwing

9. Лавка Modesty

Эта лавка украшена бантом. Просто, но так игриво!

Лавка Modesty. Фото: Nika Zupanc