Тренд-2018: геометрия в архитектуре и интерьерах

Геометрический тренд свежим не назовёшь, но с годами популярность его не падает, а лишь растёт. Началось всё с рисунка на текстиле, идею которого по традиции переняли у дизайнеров одежды. И вот сейчас геометрический акцент всё чаще можно увидеть в интерьерах и архитектуре.

Понятное дело, такие архитектурные решения не новы, но если раньше подобные здания привлекали максимум внимания, становились культовыми, то сейчас это почти мейнстрим.

Такой тренд подарил нам массу новых вариантов для уже давно известных приёмов. Например, отделка стен древесиной может быть совсем не скучной. Придумываем вот такую мозаичную структуру, затираем швы — и готово, все смотрят на стену.

Зеркальная стена, разделённая на цветные сегменты. Кто сказал, что оригинальные решения — это очень сложно?

Однако да, за красоту нужно платить. Чем сложнее форма и глубже оттенки, тем выше стоимость предмета мебели. Но мы уверены — такая вот консоль стоит потраченных денег. Если вы ценитель, конечно.

В этой спальне геометричный орнамент помогает оригинально и при этом органично соединить разные материалы — шпон и краску.

Снова архитектурное решение, но уже в новой форме — массивная деревянная структура, которая отлично выглядит в общественном месте и вряд ли приживётся в частном интерьере. Уж больно сильный эмоциональный заряд несёт.

А вот такой вариант можно реализовать самостоятельно. Если до ремонта далеко, а жажда перемен неутолима, малярный скотч вам в помощь.

Да, мы так и будем прыгать от вариантов «сделай сам» к сложной архитектуре. Дом в форме вытянутой пирамиды с панорамным остеклением и винтовой лестницей… Даже звучит здорово, а выглядит ещё круче.

Геометрический тренд не обошёл и сантехнику. Вот, например, коллекция Grohe Allure Brilliant — прямые линии, острые углы и архитектурность налицо.

Зеркало, полы, стены и мебель — что у них общего? Правильно, геометричность. Теперь вы будете подмечать этот приём повсюду.

Кстати, о затянувшемся геометрическом тренде. Коллекции Lineare от Grohe уже лет десять, но она не уступает в популярности и выглядит так же актуально сегодня, как в год презентации.

Кто ищет лёгких путей, тот скучно живёт. Другими словами, если «родная» архитектура не впечатляет, её можно скорректировать на своё усмотрение при помощи бетона и грамотного архитектора.

Здесь нам просто понравилось, как архитектор обыграла сложное пространство под лестницей.

Просто и при этом оригинально. Хотя заметьте, впечатление было бы совсем другим, если бы не насыщенный оттенок стены.

Ёлочка на стене — это плитка. Или обои. А может и вовсе роспись кого-то очень трудолюбивого и сосредоточенного.

Поставим точку шикарным решением для пола — три вида мрамора, яркий орнамент и геометрия. Как для ванной, так и для кухни решение круче некуда.

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