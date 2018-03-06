Что такое пейсли?

Пейсли — это узор в виде капли с заостренным и загнутым вверх концом. Он имеет и другие названия: индийский или восточный огурец, турецкий боб, манго, а в Индии его именуют «бута́», что в переводе означает «огонь».

До сих пор точно не установлено, в какой именно стране родился этот узор, но доказано, что первым его поставщиком в Европу была именно Индия. Орнамент настолько полюбился европейцам, что в XVIII веке в шотландском городе Пейсли открыли фабрику по производству тканей с рисунком «индийских огурцов» (в честь этого города и назвали традиционный восточный узор европейского производства).

В начале 60-х годов ХХ столетия, в эпоху расцвета субкультуры хиппи, пейсли стал модным принтом. Для его популяризации много сделали музыканты «Битлз». В 80-х многие известные бренды, например, Missoni, Etro, снова стали использовать узор пейсли в своих коллекциях, а для Etro он вообще стал визитной карточкой. В 2010-х годах очередная волна пейсли-моды захлестнула подиумы: этот принт в коллекциях использовали Vans, Opening Ceremony, Adidas, Herschel, Fred Perry, Drake’s.

Сегодня «восточными огурцами» украшают предметы гардероба и интерьера, обувь, сувениры, посуду, рисуют их на теле хной. Принт можно увидеть на повседневной одежде и вечерних нарядах, особенно актуален этот орнамент для стиля бохо.

EMILIO PUCCI

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