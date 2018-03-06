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Жители дома в Одинцове на 8 Марта превратили подъезд в цветочную галерею
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Жители дома в Одинцове на 8 Марта превратили подъезд в цветочную галерею 

360tv.ru 6 марта 2018
Фото: 360tv.ru
Декоратор из Одинцова Светлана Штайц использовала свои навыки украшения помещений в собственном подъезде. Она задействовала всех соседей, чтобы преобразить общедомовую территорию к главному женскому празднику.
Цветы для декора при закупке в магазине для праздников встанут в десятки тысяч рублей. Но для декоратора Светланы Штайц понадобилось всего пару стопок бумаги и несколько часов работы. И, конечно, помощь жителей.
Жильцы дома охотно помогали, они приносили из квартир подручные материалы, пенопласт, цветную бумагу, даже металлические трубки для отопления, которые превратились в стебель для золотых цветов.
Преображения в подъезде начались два года назад, когда жильцы отказались от услуг управляющей компании и организовали товарищество собственников жилья. Соседи шутят, что проблемы с отоплением и низкой температурой в квартире их только сблизила и заставила стать ближе и теплее друг к другу. Поэтому сначала появились собрания, а теперь и вовсе совместное наведение красоты в подъезде, книжный клуб и раздельный сбор мусора.
А к 23 февраля жители устраивали целую выставку атрибутов военных лет. В центре инсталляции — картонный
мини-формате, а также шинель, плащ, аптечка и фляга.
После праздников жители уже планируют новые проекты — украшения не только подъезда, но и всего двора в целом. Так что к лету на Маковского 20 появятся необычные клумбы и зоны для детей. А одинцовцы уже называют этот дом самым дружным и красивым во всем районе.
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