Проект недели: двухэтажная квартира в стиле лофт

Стиль лофт изначально задан форматом жилого комплекса. Заказчики, молодая семья с двумя детьми, попросили добавить к нему элементы современного и скандинавского стилей.

Функционально решено было максимально поддержать ощущение простора — в духе настоящего лофта. Поэтому кухня, столовая и гостиная решены в едином пространстве, без перегородок.

«Работать над этим проектом было интересно и сложно, — рассказывает дизайнер Айя Лисова. — В первую очередь нужно было спроектировать лестницу между этажами, которая бы не занимала много места, но была безопасной для детей. Но особая задача — крыша».

Крыша здесь сложная: сквозь нее проходит дымоход камина, есть несколько выступов и окон, одно из которых дизайнеры заложили в проект дополнительно, согласовав с управляющей компанией.

Благодаря большой по площади общей зоне с гостиной, кухней и воздушной лестницей, ведущей на второй этаж, квартира получилась очень светлая и просторная, похожая на загородный дом.

Кухня-гостиная логично разделилась на несколько важных зон: здесь и кабинет с рабочим местом для хозяина дома, и гостиная с большим диваном для уютных вечеров с гостями, и просторная кухня со столовой.

Короб камина, в котором горящее пламя просматривается с трех сторон, отделяет небольшой рабочий кабинет и вход в спальню от гостиной.

Камин предусмотрен застройщиком, так что никаких дополнительных согласований для его устройства не потребовалось.

«Наша задача была разделить общественную зону и детские», — объясняет Айя Лисова. Поэтому гостиная и кухня-столовая, а также спальня родителей с ванной комнатой находятся на первом этаже, а детская для двух девочек и комната няни (гостевая) на втором.

За счет переменной высоты потолка на мандсардном этаже дизайнерам удалось спланировать маленький «третий этаж» в детской. На него можно попасть по лесенке из детской комнаты: это укромный уголок для игр и чтения.

Грифельная доска в детской — не просто дизайнерский прием: она дает детям возможность выразить свои эмоции в текстах и рисунках, не нанося ущерба остальным стенам.

Размеры квартиры позволили обустроить две просторные гардеробные комнаты: общую — внизу (для верхней одежды и предметов обихода) и детскую — наверху. В спальне хозяев и детской размещены вместительные многофункциональные системы хранения Qform.

В спальне стиль лофт представлен в мягком, «укрощенном» виде: стена в изголовье кровати оштукатурена под бетон и декорирована латунными вставками, а подоконное пространство выложено клинкерным кирпичом.

Гостевой комнате, которая находится на втором этаже, достался скошенный потолок — как в парижской мансарде.

Заказчикам нравятся натуральные материалы — они мечтали видеть в своей квартире много зелени и естественных цветов. В гостевой спальне, как и в других помещениях, интерьер получился спокойный и лаконичный, в нейтральных оттенках.

В квартире три санузла. В том, что расположен при входе, есть система хранения для бытовых принадлежностей, куда встроены стиральная и сушильная машинки. В нем же расположился «собачий душ» для лабрадора.

Холл Отделка: декоративная штукатурка под металл; краска, Little Greene Напольное покрытие: старинные чугунные плиты, «Мастерская Братьев НемцеВ», инженерная доска, Matraparkett Grandiose Мебель: пуф Circus, Normann Copenhagen; напольная вешалка с подставкой для зонтов Match, Apparatus Освещение: люстра Delta V, Rich Brilliant Willing; бра Aballs All Wall, Parachilna Гостиная-столовая Отделка: краска, Little Greene; обои Wool, Wall & Deco; клинкерный кирпич Напольное покрытие: инженерная доска, Matraparkett Grandiose Мебель: обеденный стол из светлого дерева и стулья, Zeitraum; кресла Swoon, Fredericia Furniture; журнальные столики Hoof table, &Tradition и DLM, Hay; диван и пуф Long island, Roche Bobois; рабочий стол CPH desk, Hay; крутящийся стул Beetle swivel, Gooby; полки индивидуального изготовления Ковер: Gan Kilim Освещение: трековые и накладные светильники, Centrsvet: подвесные светильники Les Acrobates de Gras №325, La Lampe Gras; торшер у кресла Lector, Rubn Lighting; настольная лампа Priti, Julia Grup

Кухня Отделка: керамогранит Marmi, Ariostea Напольное покрытие: керамогранит Cementi, Ariostea Мебель: стеллаж Drizzle, Gallotti & Radice; барные стулья Nerd Bar stool Low, Muuto; гарнитур, Aster Cucine Бытовая техника: варочная панель, вытяжка, духовой шкаф, гриль, винный шкаф, кофемашина, Smeg; холодильник, Liebherr

Спальня Отделка: краска, Little Greene; декоративная штукатурка под бетон и латунные вставки; клинкерная плитка под кирпич Напольное покрытие: инженерная доска, Matraparkett Grandiose (расцветка Balmoral, Antique) Мебель: система хранения индивидуального проектирования, Qform; кровать, Felis; прикроватные тумбочки File, Asplund; туалетный столик с зеркалом Coseno, Bonaldo; пуф, Gubi Декор: стена в изголовье кровати оштукатурена под бетон и декорирована латунными вставками

Гостевая спальня Отделка: краска, Little Greene Напольное покрытие: инженерная доска, Matraparkett Grandiose Мебель: раскладной диван Theo Slim, Alberta Salotti; комод Aura и стеллаж Kai, Treku; столики Nudo, Sancal и Scant, Julia Grup Ковер: Gan Декор: настенные панно Loomy, живые растения Освещение: спотовое потолочное освещение, Centrsvet; торшер Uzagi, Julia Grup

Детская комната Отделка: краска, Little Greene; магнитно-грифельная краска, Siberia Напольное покрытие: инженерная доска, Matraparkett Grandiose Мебель: системы хранения, рабочий стол и двухъярусная спальная зона индивидуального проектирования, Qform; стулья Lars, Julia Grup; пуфы в антресольной игровой зоне Silai, Gan Освещение: спотовое потолочное освещение, Centrsvet; подвесные светильники Slope, Miniforms; прикроватные бра Dodo, Aromas del campo; настольная лампа Scarlett, Julia Grup

Мастер ванная комната Отделка: керамогранит Marmi (цвет Calacatta Lincoln), Ariostea; краска, Little Greene Напольное покрытие: керамогранит Ultra Pietri (цвет Azul Bateig Limestone), Ariostea Мебель: комплект с выдвижным ящиком и двумя раковинами I Catni; деревянная этажерка индивидуального изготовления; зеркало с внутренними полками, Cielo Сантехника: унитаз напольный с бачком Smile, Cielo Смесители: смеситель для раковины c донным клапаном и смеситель для душа FIMA Carlo Frattini Освещение: встроенные потолочные светильники, Centrsvet; акцентный темно-красный светильник, Miniforms

Детская ванная комната Отделка: краска, Little Greene; керамогранит Marmi, Ariostea; декоративная плитка цементная Triangles, Cezzle Напольное покрытие: керамогранит Ultra Pietri, Ariostea Мебель: тумба под раковины Sky, Arbi; деревянная этажерка индивидуального изготовления; латунные зеркала MB-Brass; встроенный шкаф, Qform Сантехника: унитаз напольный с бачком Smile, Cielo; раковины Shui, Cielo; ванна, Villeroy & Boch; полотенцесушитель электрический с регулятором мощности, Emmesteel Смесители: Hansgrohe Освещение: встроенные влагозащищенные потолочные светильники, Centrsvet; латунные бра, Restoration Hardware; влагозащитная светодиодная подсветка

Гостевой санузел с постирочной и душем для питомца Отделка: декоративная керамическая плитка Puzzle, Mutina Ceramiche; краска, Little Greene Напольное покрытие: черная керамическая плитка Puzzle, Mutina Ceramiche Мебель: шкаф, Qform; медное зеркало, MB-Copper Сантехника: унитаз напольный с бачком и раковина, Laufen; смеситель и ручной душ, Hansgrohe Освещение: встроенные влагозащищенные потолочные светильники, Centrsvet; бра Disc and Sphere, Atelier Areti