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Как дизайнер сделал перепланировку в двушке
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Как дизайнер сделал перепланировку в двушке 

Inmyroom 7 марта 2018
Фото: Inmyroom
Несущие внутренние стены часто добавляют проблем при создании удобной планировки. Рассказываем, как можно обыграть этот момент без ущерба комфорту на примере реального проекта дизайнера Никиты Зуба.
Тип дома: монолитный дом Площадь квартиры: 57 кв. м Комнаты: 2 Санузел: 2 Плита: электричество Заказчик: молодой холостяк Пожелания: просторное общее пространство, отдельная спальня, компактная кухня и один совмещенный санузел.
Из-за несущей стены не удалось объединить кухню-гостиную, но зато в кухне нашли место для столовой зоны.
Из части коридора и второго санузла сделали гардеробную — у заказчика много одежды.
Вход в спальню — из гостиной, часть которой получилась проходная.
В санузле установили душевую, а стиральную машину спрятали в шкаф в прихожей.
Мини-кухню перенесли в коридор, рядом — второй санузел, переделанный в постирочную.
Две комнаты объединили, чтобы сделать максимально большую гостиную с двумя окнами. ТВ-зона, рабочее место, небольшой столик для завтрака, кресло для чтения — вместилось все.
На месте прежней кухни сделали спальню (при согласовании — «кабинет»), не забыв про просторную гардеробную.
Из длинного узкого балкона ничего, кроме «комнаты под сушилку», не получилось. Зато благодаря балкону летом в квартире не будет слишком жарко — если, конечно, в Питере вообще будет жарко.
На обложке: дизайн-проект Никиты Зуба.
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