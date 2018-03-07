Для любителей минимализма: дизайнерская мебель Montly

Идеальная мебель — это сочетание хорошего качества, эстетики и природных материалов. Именно такую и делает молодой российский бренд Montly. О своей миссии и производстве рассказывают создатели, Алиса Минкина и Алексей Ус.

MONTLY — бренд предметов интерьера и мебели из шпона разных пород дерева. Мы создаем уникальные товары с минималистичным дизайном.

За дизайн мебели отвечает Алиса. Мы еще молодой бренд, поэтому наша коллекция обновлялась только один раз. Но в будущем обещаем выпускать новинки каждые полгода.

У нас есть эксклюзивная линейка из бамбукового шпона Sagano bamboo furniture. Бамбук растет быстрее других пород деревьев, поэтому его использование не принесет большого вреда природе.

Мы используем авторскую технологию — закручиваем гибкий шпон по спирали. Получаются прочные изделия с уникальной текстурой.

Все предметы из экологически чистых природных материалов — ясеня и бамбука. Каждое изделие уникально, ведь это не конвейерное производство, а творчество.

Товары изготавливаются в Москве, на Электрозаводской. А в небольшом шоу-руме можно посмотреть изделия.

Идеальное кресло — это комфортное кресло! Например, наша модель Sang — компактная, деревянная и с плавными формами. В кресле можно долго находиться, не испытывая дискомфорт.

Это квадратные барные стулья Lou и Tou с плавными линиями. А также популярные журнальные столики Tren и Nag. Ощущения невесомости нам удалось добиться благодаря прозрачной столешнице.

Еще больше товаров MONTLY — в магазине INMYROOM.