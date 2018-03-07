Как выглядит мужская гардеробная мечты: 13 примеров и 7 особенностей

Современный деловой мужчина заботится о своём имидже ничуть не меньше, чем женщина. Он знает цену первому впечатлению. Он амбициозен во всём, поэтому с особым вниманием относится к своему гардеробу.

Успех в бизнесе зависит не только от компетентности, профессионализма и опыта, но и от внешнего облика. О потенциальном клиенте или деловом партнёре можно много сказать по его одежде. Определить успешного бизнесмена или заядлого модника не составит труда: он стильный и элегантный, аккуратный, в обуви отличного качества, с тщательно подобранными аксессуарами. Такой гардероб требует пристального внимания и бережного отношения.

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Особенности

Между семейной, женской и мужской гардеробной комнатой есть существенные различия. Гардеробная для мужчины — это в первую очередь система и порядок. В комнате обязательно должно быть много света. Всё должно быть очень хорошо видно. Каждый отдел, каждая секция должны соответствовать конкретным целям и решать чёткие задачи. Мужчины не любят отвлекающие детали или сложные конструкции. Только не здесь.

шкафам,

дверям, дверцам, большому количеству ящиков и шкафчиков,

обилию зеркал,

темноте и полумраку,

сложным системам.

Организация

Пространство гардеробной комнаты важно правильно организовать и зонировать. Система хранения вещей и предметов должна быть удобной, простой и понятной. Поиск — быстрым и лёгким для экономии катастрофически не хватающего времени. Всё должно быть функциональным. Идеальный вариант — гардеробная комната, полностью выполненная на заказ.

Гардеробная с перекрестьями из термомассива ясеня.

Внутреннее наполнение

Наиболее эффективно разделение общего пространства мужской гардеробной комнаты на отделы и секции по предметам одежды. Далее — по способу хранения, цветам, фактуре и их сочетаниям. Например, внутри отдела с костюмами можно разместить две штанги друг под другом: на одной — пиджаки, на второй — сложенные пополам брюки. Некоторые представители сильного пола даже к этому вопросу подходят более чем серьёзно, предпочитая нижней штанге для брюк держатели (иногда выдвижные).

Наполнение этого гардероба разнообразно: лотки для обуви, лотки для мелочей, полки, штанги для длинной и короткой одежды.

Штанг много не бывает, а вот полки и выдвижные ящики мужчины не очень любят. Такая система хранения хороша только для белья и одежды, которая вытягивается.

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Отдельное место нужно выделить для хранения сезонной одежды, обуви, спортинвентаря, предметов для хобби, головных уборов и аксессуаров. Причём многие мужчины предпочитают расположить полки с обувью под секциями брюк, чтобы быстрее подбирать подходящую к костюму пару.

Для более эффективного использования всего пространства гардеробной некоторые отделы можно сделать высотой под потолок, установив пантограф — специальную штангу с ручкой и механизмом для опускания.

«Китайская гардеробная «Инь-ян» — редакция от неё в восторге. Светлая, женская сторона гардеробной зеркально отражает тёмную — мужскую сторону. Материалы: термомассив ясеня, МДФ, шпон.

Головные уборы и аксессуары

Шляпы, кепки, бейсболки можно хранить на верхних полках или на специальных крючках в одной из стен. Для хранения мужских ремней и галстуков обычно используются специальные выдвижные держатели (галстучницы), органайзеры, вешалки или полки с ячейками — кому как удобно.

Часы и запонки лучше держать в отдельном комоде со стеклянной столешницей, так они всегда будут на виду. Очки — на специальной стойке или в ячейках.

Бизнес-поездки

Деловые мужчины часто бывают в поездках разной длительности. Дорожные сумки, чемоданы, кейсы, портфели и портпледы удобно хранить на нижних полках, а не на верхних. Так их проще и быстрее достать, если времени на сборы практически нет.

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Спорт и хобби

Особое место в жизни мужчин занимают спорт и хобби. Под спортивную одежду и инвентарь иногда выделяют секцию или даже целый отдел. Одежду стоит повесить на вешалки, специальную обувь расположить под ней.

Если мужчина увлекается мотоциклами или верховой ездой, то лучше выделить полку для мотоциклетных шлемов или жокеек. Гантели, мячи и прочее лучше держать на нижних полках во избежание случайного падения. Корзину с клюшками для гольфа можно хранить в углу или подвесить на стену.

Зеркало

Даже в мужской гардеробной необходимо зеркало. Только одно и во весь рост.

Редакция благодарит компанию Lumi за помощь в подготовке материала.

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