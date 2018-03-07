Как продлить жизнь срезанным цветам

Флористы рассказали о том, как выбрать букет к 8 марта и не выбросить его через день.

«Оставьте одну розу для девочки 14-ти лет». Секреты выбора 8 марта — день, который становится для большинства мужчин «подарочным» квестом и «букетной» головоломкой. Корреспондент АиФ-Югра выяснял у флористов Анастасии и Владимира, как не выбрать даме сердца «веник-торт», как ухаживать за подаренным букетом, чтобы слегка продлить прекрасные мгновения весны.

Владимир: Не всем девушкам дарят одинаковые цветы. Совсем юной девочке стоит подыскать нежный, миниатюрный букет пастельных тонов, больше похожий на букет невесты. Поскольку в Ханты-Мансийске выбор небольшой, можно ограничится хризантемами, тюльпанами и гвоздиками. Еще это могут быть полевые цветы.

Те же самые правила могут подойти для девушки постарше, но размер соответственно должен быть побольше. Ни для кого не секрет, что в букетах для подростков исключены красные розы. Особенно, если это ваша возлюбленная, и вы идете на первое свидание конфетно-букетного периода. Даже если выбор молодого человека падет на розы, то пусть они будут нежных тонов. Алый и красный цвета лучше оставьте для юбилея или мужчины. Что касается одной розы — забудьте, если это не девочка 14 лет, которая насмотрелась постов в инстаграме.

Во многих цветочных магазинах мой взгляд коробят так называемые «веники-торты» — это круглые букеты с кучей упаковки. Моя позиция твердая — ничего так не украшает цветы, как сами цветы. Для оформления может подойти зелень. Чем естественней будет букет, словно вы только что собрали его в поле, тем красивее он будет смотреться. Пусть вы возьмете одну белую розу, но украсите веточкой эустомы.

Анастасия: В основном, мужчины, приходя в цветочный магазин, помнят только о розах. Но мы их приучаем, что есть как сборные, так и монобукеты. Очень красивым подарком станут амариллисы или гортензия «под ленту».

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Сейчас актуальны ассиметричные букеты и дизайнерская бумага, которая создаст необходимый фон. Но мне все же нравятся цветы без упаковки, чтобы они жили в интерьере и пространстве. Также сейчас очень модно делать некий градиент. Актуально красить зелень в цвет композиции. Не ограничивайте себя — экспериментируйте! Водка и анальгин. Как сохранить букет?

Владимир: Хризантемы «живут» очень долго, все это знают. Тюльпаны нужно ставить в теплую воду, свыше комнатной температуры. Естественно, когда вы приходите домой, даже если продавец подрезал кончики цветов, пусть прошло десять минут, пока вы шли по улице, перед постановкой в воду еще раз подрежьте кончики. Ни в коем случае не ножницами, используйте острый нож и режьте наискосок. Некоторые люди, чтобы продлить жизнь цветов, кладут анальгин в воду, но он никакого эффекта не производит — это миф, но вот розы любят 50 грамм водки.

Помимо того, что вы подрезаете стебель, его необходимо немного расщепить. Отступите сантиметров пять от длины и разбейте его немного. Это делается для, того, чтобы цветок лучше впитывал воду. Однако, процедуру нужно проводить с цветами с древесным стеблем и ни в коем случае с тюльпанами и гиацинтами.

Если вы видите, что букет роз уже подвял, то можно взять газетку, сбрызнуть ее водой и плотно завернуть туда цветы и накрыть сухим пакетом, чтобы влага не испарялась. Ставьте эту конструкцию в воду и куда-нибудь в прохладное место, главное — не переморозьте.

Не забывайте мыть вазу, а не просто сливать воду. Также не стоит в одну вазу с розами ставить тюльпаны — они друг друга не любят. Вообще не нужно совмещать водные луковичные цветы (гиацинты, нарциссы) и садовые.

Анастасия: Обязательно нужно поливать и менять воду раз в два дня. Если это травянистые растения — амариллис или тюльпаны, то в холодную воду можно добавить колпачок уксуса. Если вы приобрели сирень и хотите ее «реанимировать», то можно взять воду, подогретую до 70 градусов, подрезать у цветов «ноги» и подержать минуту в этом «кипятке». Так цветы быстрее придут в себя. Гортензию, некоторые сорта, можно на ночь окунать в воду. Букет! Зачем?

Владимир: Я своим женщинам цветы на 8 марта не дарю. Зачем? Есть День рождения, есть просто 365 дней в году, когда я могу без повода подарить цветы. Не считаю букет на 8 марта такой уж обязательной частью, пусть они будут красиво стоять и дополнять праздничный стол. У меня на столе обязательно будет стоять цветочная композиция. Она не будет вручена со словами «Вот на тебе», а будет украшением без особого обозначения.

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Анастасия: Цветы — это выражение чувств. Нужно подобрать букет к характеру девушки. Особенно приятно, если человек знает, что вам нравится. Не бойтесь рассказать флористам немного о вашей спутнице. Он, как психолог сможет составить точный портрет и подобрать ключ к сердцу каждой дамы.