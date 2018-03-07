Сиреневый цвет в интерьере: путь к сердцу женщины

Поговорим о сложном, но очень женственном оттенке lilac grey. По традиции об этом нам расскажет дизайнер интерьеров Варвара Зеленецкая.

Дипломированный специалист по дизайну интерьера и мебели, специалист по менеджменту в сфере искусства (окончила гуманитарно-прикладной институт и институт проблем современного искусства), стажировалась во Флоренции в Институте дизайна Лоренцо ди Медичи (Lorenzo di Medeci). С 2002 года совладелица студии Dekointeriors в Центральном доме архитекторов. В 2005 году открыла студию, работает с интерьерами, начиная от архитектурного проекта и заканчивая отдельными предметами, которые разрабатываются и создаются самостоятельно по эскизам дизайнеров студии в собственной мастерской. Варвара Зеленецкая, дизайнер интерьеров:

— На мой взгляд, это очень красивый, нежный оттенок. Откровенная лаванда, которую многие любят и считают невероятно женственной, может быть яркой и навязчивой. Тем временем lilac grey — это такая утончённая смесь с нотками лаванды, которые освежают и придают определённый ореол загадочности. Характер производимого эффекта может зависеть от глубины оттенка, который мы планируем использовать.

В достаточной степени разбелённый lilac grey будет отлично смотреться в косметическом салоне, будуаре, супружеской спальне или даже детской. Более насыщенный оттенок будет идеален в качестве акцентов: портьеры, подушки, стена в изголовье.

В этом цвете также будет великолепно смотреться диван. Мягкая мебель в принципе любит такие цвета. Бархат и велюр, благодаря своей фактуре, в таком цвете смотрятся невероятно нежно. Дело в том, что текстиль подобного рода ассоциативно напоминает бархатистую поверхность цветочных лепестков. Поэтому ощущение праздника и лёгкости в окружении lilac grey вам обеспечены.

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Стоит также сказать, что это цвет благородный и даже монарший, поэтому вы не ошибётесь, если используете его в гостиной. Конечно, стоит применить lilac grey и на кухне, но ощущения могут быть специфическими. Слишком уж он женственный. И если в доме, кроме представительниц прекрасной половины человечества, живёт и сильная её часть, придётся всё согласовывать и много думать над подобными решениями. Но это касается крупной формы, а в акцентах lilac grey будет прекрасен и на кухне, и в ванной.

Ещё одна зона для смелого внедрения этого цвета — подростковые гостиные. В детстве многие девочки любят розовый цвет, одевая в него всё вокруг. Но предпочтения должны взрослеть вместе с человеком, и lilac grey здесь может заменить собой розовое детство на утончённую и благородную юность. Сделать это очень просто — возьмите палитру оттенка, разложите её от самого светлого к тёмному и выберите подходящие сочетания, на которые отклик ребёнка будет максимальным.