Дом недели: современный коттедж в Cочи с необычной отделкой

Этот проект загородного дома отлично смотрелся бы на побережье Испании. Однако создал его наш с вами соотечественник — архитектор Филипп Киценко. Во время работы над домом автор предусмотрел практические любое развитие событий в жизни хозяев.

Филипп Киценко, архитектор

Опыт работы — более 9 лет, окончил БГТУ им. Шухова в Белгороде. Стажировался в Испании, в Барселоне, в дизайн-бюро Nabito architects. Почерпнув много нового и интересного, старается внедрять в нашей стране полученный опыт и помогать воспитывать вкус.

В 2011 году основал собственную дизайн-студию AuRoom, занимающуюся разработкой архитектурных проектов и дизайном интерьеров. На сегодняшний день выполнено более 100 проектов в сфере дизайна и архитектуры.

Каждый новый проект для Филиппа — новый вызов, а идеальный интерьер чаще всего получается, когда заказчик полностью доверяет архитектору.

myauroom.ru В основу планировочного решения легла форма литеры Н — казалось бы, простой ход, но как много возможностей для зонирования открывается при компоновке помещений. При помощи двух массивных элементов за счёт перехода галерейного типа удалось разделить гостевую и приватную зону.

Прежде всего заказчики требовали максимально лаконично разделить приватную и общественную зоны. В одной части расположились кухня-гостиная с гостевым санузлом и зоной отдыха у камина, в другой — кабинет и три спальни с автономными санузлами.

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Главным оттенком всего проекта стал белый. Этот цвет отлично подходит для фона и помогает сконцентрировать внимание на основных акцентах пространства — вид за окном и небольшие, сопутствующие настроению отдыха декоративные элементы, фитостены и природные материалы в виде дерева и камня.

Свет здесь также один из главных действующих элементов интерьера — он задаёт тон в зависимости от потребностей. Нужен приятный тихий вечер только для двоих — выход на небольшую террасу с мягкими огоньками поможет расслабиться. Хочется позвать друзей и устроить шумную вечеринку — множество софитов помогут осветить большую кухню-гостиную. А утром будет приятно завтракать под первыми лучами солнца, проходящими через прозрачные стёкла в кровле. Они также предусмотрены и в спальнях, верхний свет помогает визуально расширить пространство внутри комнаты и создать дополнительное мягкое освещение.

Кухня итальянской фабрики Scavolini серии Libera Mente была выполнена на заказ по индивидуальным размерам. Особенно удобно использование автономного острова, который одновременно стал дополнительной поверхностью для приготовления и местом для быстрого перекуса или кофе.

В гостиной использованы кресло и диван фабрики bo concept — автору очень нравится работать с этой фабрикой, для которой характерен лаконичный дизайн и высокий уровень эргономичности и качества.

В спальне кровать от Teak House выполнена из массива тика. Автор по достоинству оценил исполнение в брутальном и весьма основательном корпусе.

В санузле использована плитка Porcelanosa Taco Oxford под дерево и фитостена с натуральным мхом.

Несмотря на то что санузлы имеют также панорамное остекление, окна здесь спрятаны от улицы полностью — сама природа помогла обыграть эту часть дома благодаря примыкающей скалистой стене, таким образом зазор остался совсем небольшим, зато вид из ванной открывается отменный.

В отделке стен по всему дому использована только краска на силиконовой основе, которую очень легко мыть.

Все полы в жилых помещениях — из массива ореха, благодаря чему даже в холодные зимние вечера ходить босиком по дому вполне комфортно.

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