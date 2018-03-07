Что подарить на 8 Марта: быстрые и модные идеи

В преддверии 8 Марта каждый человек, и не только мужчины, задумываются о том, как оригинально поздравить своих дорогих и любимых женщин — будь то мама, бабушка, дочка или лучшая подруга. Специально для FashionTime.ru представители полиграфической компании Print Side рассказали о том, как с помощью современных технологий порадовать любимых подарком, который будет напоминать о теплых и приятных моментах их жизни.

«В нашей компании среди клиентов пользуется популярностью услуга накатка на пенокартон — это идеальный вариант на праздник. Любое изображение можно поместить на твердую подложку из пенокартона. После этого его можно повесить на стену или просто поставить на пол в качестве декора. Все делается очень быстро, поэтому можно успеть все в последний момент», — говорят в Print Side.

Портрет

В эпоху социальных сетей и селфи придумать, что подарить — очень легко. Выберите лучший снимок человека, которого собираетесь удивить и отправьте ссылку на него в полиграфию. Все уже отвыкли от печати фото, тем более своих, поэтому фото-портрет точно будет оригинальным и запоминающимся подарком. А открытка и цветы — дополнят и без того уникальное поздравление.

Совместное фото

Если вы хотите еще раз напомнить человеку, как вы к нему хорошо относитесь, сделайте выбор в пользу совместного фото большого размера. Распечатайте фотографию, где вы вдвоем или с общими друзьями. Наверняка у вас сохранилось сотни снимков из отпуска, семейного вечера или тусовки с друзьями. Такой подарок имеет два огромных плюса: он будет напоминать как о вас, так и о том счастливом дне, когда было сделано фото. Лучший подарок — это эмоции и впечатления.

Украшение интерьера

Если адресат увлекается искусством или просто любит красивый интерьер, то для нее прекрасным подарком станет картина. И совсем необязательно для этого уметь рисовать или покупать дорогую работу известного художника. Можно воспользоваться печатью на пенокартоне. Найдите стильный постер в интернете, отправьте в типографию и все будет готово. Вам останется вставить в рамку и красиво упаковать.