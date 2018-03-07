Квартира дизайнера в московской «сталинке»

Всегда интересно заглянуть за кулисы хорошего ремонта. Сегодня нам в этом помогла арт-директор содружества декораторов Studio № 5 Нелли Алексеева. Нелли взяла интервью у Галины Лугиной — владелицы и декоратора одноимённого бюро.

Галина живёт в «сталинском» доме на Бауманской, в двухкомнатной квартире, рядом с офисом, и ходит на работу пешком. Её бюро специализируется на текстильном оформление загородных домов, квартир, офисов, студий, виртуозно комплектует их шторами, текстильными изделиями, меняет обивки и реставрирует мебель. Помимо этого, Галина ведёт персональные интерьерные проекты полного формата. Увлекается фотографией.

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— Как получилось, что вы поселились в этой квартире?

— Эта квартира «ждала» меня. Полгода я постоянно просматривала квартиры, пока не поняла: хочу жить в центре, в доме с историей, в квартире должна быть интересная планировка, высокие потолки и максимально тихо. И я её нашла. Изначально квартира принадлежала Борису Павловичу Белоглазову — преподавателю, профессору из ОКБ им. Туполева. К квартире в наследство я получила и историю советского авиастроения, медали, грамоты, благодарственные письма, чертежи, кипы бумаг, исписанных формулами, и библиотеку. Моей основной задачей в создании интерьера было сохранить её дух. Хотелось вписать в него оставшиеся самолётостроительные артефакты и ассоциации с эпохой, к которой они принадлежали. В квартире были отреставрированы окна, паркет и батареи 1938 года, сохранились и предметы жилой среды того времени — телефон, эбонитовый счётчик, люстры. Вся мебель спроектирована с отсылом к этой стилистике, двери с фрамугами, дубовый шкаф-библиотека, комод, прикроватные тумбы… Мне было важно сохранить лепнину, объёмы и пропорции помещений, подстроив их под свои нужды — таким образом, были объединены кухня и гостиная, но сохранились все старые границы планировки, «читаемые» по полу и потолку.

— Как вы стали декоратором?

— До 30 лет я была бухгалтером в большой строительной организации. Потом бросила всё, окончила МАрхИ — кафедра дизайна архитектурной среды. И вот уже больше 10 лет изобретаю новые способы шитья штор и текстильного декора. Текстиль — это 30—40% интерьера. Для декораторов это почти религиозный вопрос. Самое важное — сохранить атмосферу интерьера или помочь сделать акценты. Каждый проект уникален, даже в своей простоте и минималистичности. Поэтому порой заказываю индивидуальный цвет ткани на фабрике, делаю сложные вышивки или разрабатываю с резчиком карнизы и держатели с ручной резьбой и окраской. Сейчас работаю над коллекцией тесьмы и кистей для российского рынка и своих проектов. Франция дороговата, а тесьма в тренде. Для меня нет слова «невозможно» в текстильном декоре, есть разные пути реализации идеи…

— Расскажите нам про кухню.

— Моя кухня, по сути, часть гостиной, поэтому она должна быть максимально нейтральной, но функциональной. Именно поэтому она в белом глянце, без ручек и акцентных деталей, даже фартук сливается с цветом стен. В ней есть всё, продуманы мельчайшие детали наполнения, просто этого не видно.

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— Поделитесь с нами своим самым любимым рецептом.

— Питаю слабость к рыбе и морепродуктам, особенно к гребешкам. Вот мой любимый рецепт.

Гребешки в тыквенном соусе.

Гребешки должны быть идеально свежие, если нет, то размораживаем их в молоке при комнатной температуре. После разморозки вынимаем из молока, даём ему стечь, добавляем соль, немного молотого перца. На сковородку наливаем 1-2 столовые ложки оливкового масла и обжариваем с двух сторон по 2-3 минуты. Тыкву нарезаем кусочками и варим в молоке, добавляем потом чуть-чуть мёда и сливочного масла, взбиваем в пюре блендером. Выкладываем золотистые гребешки на тарелку, декорируем соусом. Это даже не еда — это стопроцентное удовольствие на полутонах.

В репортаже также использованы фото, сделанные Евгением Кулибабой, за что автор интервью ему безмерно благодарна.

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