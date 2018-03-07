Хрустальные ласточки: 7 предметов из юбилейной коллекции Lalique

К 130‑летию марки дизайнеры компании LALIQUE выпустили сразу несколько предметов со сквозным моти­вом — ласточками. Премьера состоялась в январе «у себя дома» — на выставке Maison&Objet в Париже. Источником вдохновения послужили эскизы самого Рене Лалика, основоположника бренда, художника, ювелира, скульптора, одной из ключевых фигур в истории французского искусства первой половины ХХ века.

Ваза, воссозданная по историческим эскизам мастера, выпущена тиражом 130 экземпляров и обещает стать раритетом уже сейчас.

Производство основано Рене Лаликом в 1921 году в эльзасской деревне Wingen-sur-Moder и находится там до сих пор. Большинство предметов изготавливается всё по той же технологии «потерянного воска», что и при мэтре. Ласточки на вазе «самого» Лалика выполнены в технике золочения. Этот предмет — сердцевина и starting point для всей коллекции. Золочёные ласточки украсили и пробку декантера. Остальные же предметы коллекции сочетают прозрачный и матовый хрусталь сапфирово–голубого либо белого цвета.

Марка LALIQUE предлагает ценителям искусства не только идеи для декора, но и всё больше тем для интерьерного творчества. Есть такие предложения и в юбилейной коллекции. Изящными фигурками ласточек можно украсить плоскость стены, буазери, зеркальное полотно. Создавая коллекцию, дизайнеры думали о том, что ласточка — символ весны, счастья, воли. Священные для Рене Лалика сюжеты — флора, фауна и плавные формы женского тела — получили в коллекции современное звучание. Как всегда у LALIQUE, каждая единичная вещь самодостаточна: это центральный арт–объект в интерьере, но в то же время она потенциальна для создания пластических композиций из нескольких предметов, она может стать началом или продолжением целого «собрания редкостей». Лаликовские драконы, черепахи, морские коньки, львы и пантеры, вакханки, наяды, фантастические растения, райские ласточки — всё это обитатели дивного леса, мифологического пространства, сказки о потерянном рае, где место есть для всех, где гармония, покой и красота.

1. Декантер из прозрачного хрусталя

2. Сапфирово–голубая ваза

3. Белая ваза

4. Скульптурки ласточек

5. Grand vase по эскизам Рене Лалика

6. Овальное блюдо

7. Скульптура «Две ласточки»