Интерьер квартиры в английском стиле: цветочные принты и женственное ретро

Тройное окно в гостиной создаёт прекрасную инсоляцию и приятное ощущение загорода. Сочетание шёлка и бархата оттеняет тонкий колорит штор и чехлов на подушки

Супружеская пара приобрела квартиру в районе станции метро «Сокол». Все окна двушки смотрят на старый парк, а три вытянутых в высоту оконных проёма комнаты, к которой примыкает балкон, задают элегантный тон в зоне гостиной. Хозяев устраивала существующая планировка, в том числе и раздельный санузел, а в эстетике они отдали предпочтение лёгкой классике с элементами других гармонирующих стилей, во многом ориентируясь на традицию английского викторианского интерьера с его способностью соединять детали из разных контекстов.

Правильно рассчитанные соотношения больших цветовых плоскостей сочетаются с вниманием к деталям, включая подзор диванного чехла с цветочным узором.

Точно очерченные тонким карандашом контуры окантовок диванного чехла, филёнок шкафа-библиотеки, переплётов стеклянной филёнки двери придают нежному интерьеру структурную чёткость

Панно в широкой профилированной раме, к которому прикреплены панель ЖК-телевизора и маленький навесной комод, смотрится как картина и удачно разгружает пространство комнаты

Красивые формы каркаса раскладного стола выделяются благодаря цвету, воздушный силуэт оправдывает тесное соседство с диваном и шкафом

Перепланировка

Чуть вытянутый в ширину правильный объём квартиры располагал удобной планировкой: небольшой L-образный коридор соединя­ет все комнаты, из дальней, ныне отданной под гостиную-кабинет — выход на балкон, слева от входа на пути к кухне — ванная и туалет. Изменения коснулись лишь расположения и размеров дверных проёмов, что позволило вписать в интерьеры необходимую мебель: несколько сместился проём в гостиную, уступая место библиотеке, в спальне входной проём теперь располагается у стены, а правее от него спроектировали нишу под встроенный шкаф. В кухню дверь сделали раздвижной.

Выразительные и лёгкие силуэты консоли, бра, стола с опорами, напоминающими лиру, тонкие раскладки на дверных стёклах создают образ элегантного дома.

Места для хранения

Высокая корпусная мебель в этой небольшой квартире аккуратно занимает пристенные пространства и ниши, благодаря чему интерьеры просторны. Так, в прихожей, справа от двери, располагается шкаф глубиной всего 45 см (как и библиотека в гостиной), зато вместительные шкафы слева — стандартной глубины (60 см), как и платяной шкаф в нише при спальне. В ванной, в нишу между стояками, встроили шкаф до потолка для аксессуаров. Уютный уголок отдыха, превративший кухню в малую гостиную с диваном, разместили в получившейся между шкафами нише.

Цветочный узор бордюра, разделяющего стены ванной по горизонтали, повторяется в настенной плитке, вносит оттенок женственного ретро. Под умывальником установили стиральную машину, сместив для этого встроенную раковину

Ремонт

В квартире пришлось поменять стяжку и расстаться с прежним штучным паркетом, пришедшим в полную негодность. На его месте в жилых комнатах теперь инженерная половая доска с верхним слоем из дуба, что соответствует эстетике английского интерьера, в коридоре метлахская плитка, санузлы и кухня отделаны керамогранитом под дерево.

Экономя каждый сантиметр небольшой площади, стены выровняли штукатуркой, в основном так же обошлись с потолками, лишь в санузлах и проходной зоне понизив их уровень более значительно с помощью гипсокартона. Окна заменили, переплёты ламинированы под светлое дерево. Подоконники выполнили из мрамора, радиаторы установили в ретростиле. Обе комнаты оборудовали сплит-системой кондиционирования. Балкон отреставрировали, утеплили, остек­лили и устроили там зону отдыха, его расширенный подоконник служит барной столешницей.

Круглый стол, стул с кружевной спинкой, рисунок которой перекликается с узорами воздушной занавески, создают в кухне настроение уютной гостиной

Дизайн

Удобная классическая планировка, мягкая и сложная палитра (сочетание молочно-белого с неяркими оттенками чайной розы, приглушённого зелёного, от оливкового, болотного до цвета бронзовой патины, серо-бежевого) создают эффект мягкого погружения в затаённую природную тишину. Винтажная мебель с красиво прочерченными силуэтами и элегантным декором, классические розетки на потолках и молдинги на стенах, филёнчатые двери и мебель, тонкие раскладки на балконной двери и двустворчатой в гостиную, текстиль с необычными сочетаниями природных фактур создали атмосферу, полную тепла и изящества.

Все мизансцены этой маленькой квартиры с классической планировкой срежиссированы с вниманием к каждой «мелочи», включая сервировку изящным фарфором.

Двухместный диван с высокой спинкой, обитый стёганым текстилем, уютно вписан в нишу между шкафами. Глубина пространства подчёркнута сложными оттенками массивной мебели и ослепительной белизной столовой группы

Классический и стилизованный под ретро дизайн светильников, разнообразные настольные лампы позволяют моделировать оттенки настроения для мизан­сцен в каждом уютном уголке пространства.

Колорит спальни приглушённый и прохладный, соединены оттенки серого и голубого, бежеватого, серо-коричневого. Высокая спинка кровати обтянута текстилем, поверхность покрывала фактурная, мягкая, всё это создаёт атмосферу тепла

Супружеская пара, для которой создавался этот проект, не любит новостройки, отдавая предпочтение домам и интерьерам «с историей». Хозяйке нравятся винтажные вещи, она с удовольствием посещает антикварные магазины и в Москве, и в Европе. Тема розы в отделке появилась неслучайно: заказчица коллекционирует фарфор, и ей особенно близка английская эстетика. Она охотно вникала во все подробности дизайна, с ней мы и вели обсуждение проекта на всех стадиях: супруг предоставил жене полную свободу и целиком положился на её вкус — ситуация, о которой можно только мечтать. Сначала я представила общую концепцию, коллажи по каждому помещению. Хозяйке нравится оттенок «увядшей розы», и я постаралась подобрать ему благородный цветовой аккомпанемент, в том числе оттенки зелёного, поначалу вызывавшего сом­нения. Однако теперь очевидно, что выбранная палитра полностью оправдала себя. Хозяйка увлекается разведением кактусов, поэтому между рамами узких окон в гостиной оставили зазор 20 см и там оборудовали теплицы для цветов — оконные створки открываются в обе стороны.

Дизайнер, автор проекта