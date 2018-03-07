Эфирные масла для уборки: 7 действенных рецептов

Ароматерапия за последнее время обрела невиданную популярность. Эфирные масла всё чаще используются для профилактики различных заболеваний, добавляются в косметические средства. Сегодня мы расскажем ещё о нескольких способах применения эфирных масел в домашнем обиходе.

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Освежитель воздуха

«Духи» для дома можно приготовить собственными руками — добавьте несколько капель понравившегося эфирного масла в пульверизатор с водой и опрыскайте комнату. Помещения, где часто курят, мы рекомендуем обрабатывать растворами с хвойными и цитрусовыми маслами.

Гонитель моли

Моль никогда не совьёт гнездо в гардеробе, где пахнет розмарином, лимоном, лавандой и гвоздикой. Обратите внимание, эти эфирные масла нужно соединить в общий букет. Далее смесь потребуется нанести на губку и протереть ею внутреннюю часть гардероба или шкафа.

Устранитель запаха в пылесосе

Запах пыли едва ли можно назвать приемлемым, где бы он ни был, пусть даже и в пылесосе. Избавить агрегат от этой проблемы поможет ватный тампон, смоченный маслом иланг-иланг. Поместить его в пылесос можно самым естественным для него способом — затянув в трубку.

Освежитель воздуха для холодильника

Кусок материи, смоченный маслом лаванды и мандарина, истребляет ароматы, заменяя их собой. Время от времени это действо потребуется повторять.

Освжитель воздуха для мусорного ведра

Изничтожить ароматы помойки поможет ватный диск с несколькими каплями масла апельсина и чайного дерева. Этой смесью мы рекомендуем протереть предварительно вымытое мусорное ведро.

Устранитель запаха в СВЧ Процедура несложная — стакан с водой и 5—7 каплями масла лимона необходимо оставить в СВЧ-печи на 3-4 минуты, включив её на максимальную мощность.

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Перманентная свежесть для туалета

Несколько небольших аромакамней с парой капель масла сандалового дерева помогут поддержать приятный аромат в туалете на 5—7 дней. Процедуру придётся повторять регулярно.

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