FashionTime Designers представляет: бренд MILKE

Проект FashionTime Designers представит на подиуме Mercedes-Benz Fashion Week Russia коллекцию российского модного бренда женской одежды Milke.

Milke — это проект студентки Московского художественно-промышленного института Ирины Милке.

Стиль бренда не имеет каких-либо границ и рамок, дизайнер черпает свое вдохновение из всего, что ее окружает. Источником идеи могут стать как произведения искусства, увиденные в галерее, или, например, заметки, сделанные во время путешествий, так и самые привычные для московских реалий вещи — яркие дорожные знаки, очертания высотных зданий и потоки разноцветных автомобилей. Ирина с особым трепетом подходит к созданию своих образов — каждый этап, начиная подбором материалов и заканчивая пошивом, осуществляется непосредственно дизайнером. Одежда Milke не имеет привязки к возрасту, полу, национальности, внешности и каким-либо другим социальным рамкам и создается для тех людей, которые всегда в курсе последних трендов и актуальных веяний мира моды, но готовы идти им наперекор. Дизайне не имеет задачи скорректировать мнимые недостатки клиента марки, а призывает его не бояться выражать свою индивидуальность посредством внешнего вида и быть тем, кто он есть на самом деле.