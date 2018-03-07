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FashionTime Designers представляет: бренд MILKE
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FashionTime Designers представляет: бренд MILKE 

FashionTime 7 марта 2018
Фото: FashionTime
Проект FashionTime Designers представит на подиуме Mercedes-Benz Fashion Week Russia коллекцию российского модного бренда женской одежды Milke.
Milke — это проект студентки Московского художественно-промышленного института Ирины Милке.
Стиль бренда не имеет каких-либо границ и рамок, дизайнер черпает свое вдохновение из всего, что ее окружает. Источником идеи могут стать как произведения искусства, увиденные в галерее, или, например, заметки, сделанные во время путешествий, так и самые привычные для московских реалий вещи — яркие дорожные знаки, очертания высотных зданий и потоки разноцветных автомобилей. Ирина с особым трепетом подходит к созданию своих образов — каждый этап, начиная подбором материалов и заканчивая пошивом, осуществляется непосредственно дизайнером. Одежда Milke не имеет привязки к возрасту, полу, национальности, внешности и каким-либо другим социальным рамкам и создается для тех людей, которые всегда в курсе последних трендов и актуальных веяний мира моды, но готовы идти им наперекор. Дизайне не имеет задачи скорректировать мнимые недостатки клиента марки, а призывает его не бояться выражать свою индивидуальность посредством внешнего вида и быть тем, кто он есть на самом деле.
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