Будуар на Автогенной: в Новосибирске продают квартиру с портретами королев и маркиз на потолке

В Октябрьском районе Новосибирска выставили на продажу 3-комнатную квартиру за 30 миллионов рублей — только дизайн-проект для неё обошёлся хозяину в 600 тысяч, указано в объявлении о продаже квартиры в доме на улице Автогенной, 69.

Хозяин квартиры описывает её стиль в объявлении на N1.RU как «ранний ренессанс, хайтек». В квартире площадью 120 кв. м подоконники сделаны из натурального мрамора, стены украшены итальянским кварцитом, а столешница и барная стойка в кухне — из лабрадорита.

В интерьере много отсылок к императорским дворцам: резные откосы у дверей, потолки и стены украшены лепниной, напечатанными на штукатурке картинами и барельефами. Потолок гостиной украшают выполненные вручную портреты европейских монархов и придворных: Анны Австрийской, Карла XII, Людовика XV и Маркизы де Помпадур.

«Вы обратили внимание, что это не просто квадрат, а вроде порезанный? Мне нужны были фотографии в этой тематике, которые войдут в такую форму, и нужен был синий цвет. Эти фотографии вошли, а то бы я, например, Екатерину поставил», — рассказал корреспонденту НГС владелец квартиры Николай Юрьевич.

По его словам, ремонт занял 2,5 года. На вопрос, не жаль ли будет расставаться с необычной квартирой, Николай Юрьевич согласился, что «в принципе, жалко», но деньги нужны для бизнеса. «Лучшей квартиры я в своей жизни не видел, хотя во многих побывал. Есть частные дома, там квадратов побольше, разгуляться есть где, а именно чтобы в квартире….», — добавил он.

Среди восьми вариантов на продаже в том же доме подобных квартир нет: в основном это квартиры стандартной площади в 55–85 кв. м, их стоимость не превышает 6 млн рублей.

Дворцовые интерьеры нередко встречаются в городских квартирах и домах: иногда, кроме изысканной мебели, в них встречаются даже позолоченные унитазы.