Золотые правила экономии электричества на каждый день

Сделать свой дом энергоэфективным можно и без масштабных строительных работ, но результат будет виден не сразу, поскольку экономия ресурсов требует комплексного подхода. Нужно предусмотреть замену стеклопакетов, произвести утепление конструкций, внести изменения в электрическую сеть. Поэтому рекомендуется повышать энергоэффективность дома при ремонте.

На что нужно обратить особое внимание и что выбрать — читайте ниже.

Выбирайте энергоэффективные светильники

Современные энергосберегающие источники света в отличие от ламп накаливания имеют значительно меньшую мощность, при этом срок их службы превышает 10 000 часов, а гарантия более одного года. За это время они успевают полностью окупиться и принести ощутимую пользу семейному бюджету.

Сделайте выбор в пользу светильников, которые освещают конкретную часть помещения, например бра и торшеры. Нет особой необходимости освещать всю комнату, если вы хотите почитать перед сном в кровати.

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По возможности установите диммеры, которые позволяют плавно регулировать и поддерживать требуемый уровень освещённости в помещении, что в свою очередь снижает энергопотребление.

При выборе светильников обращайте внимание на форму плафонов и заранее оценивайте, насколько удобно вам будет за ними ухаживать. Чистый плафон даёт большую освещённость и снижает неэффективные потери электроэнергии.

— В идеале рекомендуется оснастить такими лампами всю систему освещения в доме. Если же с финансовой точки зрения это комфортнее будет делать постепенно, то лучше начать с помещений, где свет горит чаще всего, например с коридора и кухни. Расход электроэнергии из-за забытой включённой лампочки в коридоре в таком случае для вас будет менее ощутимым.

Борис Семененко, ГК «ТНС энерго»

Замените старый прибор учёта электроэнергии

Современные приборы учёта электроэнергии качественно отличаются от предшественников, и замена устаревшего оборудования позволит не только обновить систему, но и получить ощутимую экономию.

— Современные счётчики можно программировать на работу в разное время и по разным тарифам. Они также способны автоматически регистрировать и сохранять в памяти показания и суточные графики нагрузки, проанализировав которые, можно выбрать лучший вариант ценовой категории (тариф). Вы заплатите меньше не только за работу посудомоечной и стиральной машины в ночное время, но и в целом сократите свои расходы на электроэнергию, которую в круглосуточном режиме потребляет бытовая техника, например холодильник, котёл, бойлер, Wi-Fi-роутер и так далее.

Борис Семененко, ГК «ТНС энерго»

Долой тройники — снижаем потери электроэнергии

Необходимо заранее составить список электрооборудования и схему его расположения, чтобы в зоне досягаемости произвести монтаж розеток. Количество электроприборов постоянно растёт, поэтому розетки нужно устанавливать с запасом. Применение тройников и удлинителей повышает сопротивление в сети и увеличивает расход электроэнергии.

Цвет стен тоже играет важную роль

Светлые стены и потолок способны возвращать до 80% света. Чем темнее цвет стен, тем меньше будет светоотдача. Светлые стены, светлые шторы и светлая мебель сокращают затраты на освещение на 10—15%, а значит помогают снизить расход электроэнергии и средств на её оплату.

Используйте энергоэффективную технику нового поколения

Техника 20-летней давности потребляет электроэнергии больше в несколько раз, а современные бытовые устройства производят с учётом электросбережения. При выборе техники лучше предпочесть высокий класс энергопотребления, например А (+) или А (+++). Такие устройства стоят немного дороже, но их эффективность позволит сберечь до 75% электроэнергии.

Не менее важным будет выбор правильного места для вашего нового холодильника: подальше от батареи, плиты и уж точно не под прямым солнечным светом.

Утепляйте дом Осень в самом разгаре, а отопления всё нет? Знакомая ситуация! Именно в это время мы достаём прожорливые электрические обогреватели. А ведь если на стадии энергоэффективного ремонта уделить внимание утеплению окон, пола, стен и входной двери, можно этих проблем избежать.

В первую очередь стоит отдать предпочтение энергосберегающим стеклопакетам, которые не дадут улетучиться до 50% тепла. Входную дверь рекомендуется сделать двойной. Современных способов утеплить пол и стены масса, просто выберите подходящий для вас.

Кроме того, во время ремонта необходимо заменить устаревшие радиаторы, так как современные приборы отопления не только обладают более высокой теплоотдачей, но и несут эстетическую нагрузку при оформлении интерьера. Установите терморегуляторы отопления, которые в автоматическом режиме позволят поддерживать заданный уровень температуры и создать комфортные условия в доме. Важно не заставлять приборы отопления мебелью и предметами интерьера, так как они будут работать неэффективно. Казалось бы, мелочи, но снижение потерь тепловой энергии гарантировано — до 15%.

Установите систему вентиляции

Заранее продумайте будущую систему воздухообмена в вашем доме. Современные оконные или стеновые проветриватели, а также рекуперативные вентиляционные системы работают гораздо эффективнее постоянно открытой форточки и позволяют предотвратить потерю тепла.

Применяя эти советы, вы не только существенно сократите расходы на оплату электроэнергии, но и сделаете дом уютным и тёплым, а о том, как сделать его стильным и красивым, читайте в других наших статьях.

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