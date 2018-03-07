10 свежих идей для весеннего украшения квартиры

1. Новая цветовая палитра

Дизайн: Story & Space — Interior Design and Color Guidance

Самым главным способом изменить настроение в доме является смена цвета. Зима, например, ассоциируется с белым цветом, холодными оттенками синего, голубого, серого. Так что, обновляя квартиру к весне, выбирайте цвета, которые ассоциируются со свежестью утра, цветением — например, оттенок лайма, бирюзовый, желтый, лавандовый и мятный. Если вы боитесь перегрузить интерьер, то остановите свой выбор на их разбеленных вариациях.

2. Новые ткани

Дизайн: Hurlbutt Designs

Если нет желания перекрашивать стены, достаточно поменять текстиль, и ваш дом полностью изменит вид и настроение. Вельвет, бархат, твид и шерсть хороши осенью и зимой, но они тяжелы для весенне-летнего сезона. Используйте тонкие и легкие ткани, такие, как хлопок и лен, чтобы создать особую игру складок и придать интерьеру игривости. Постельное белье с цветочным принтом весенних оттенков сделает утро особенно приятным.

3. Весенние орнаменты

Дизайн: Amory Brown

Ваш вариант — узоры в форме листьев, цветов, бабочек. Черпайте вдохновение у самой природы, и добавите интерьеру индивидуальности и настроения. Диван с цветочной обивкой сразу привлечет внимание гостей, а шторы с крупным узором в форме бутонов украсят дом не хуже живых букетов.

4. Цветущий декор

Дизайн: Lori Langille

Поставьте в комнатах цветы в вазах или растения в горшках — они будут не только создавать яркие цветовые пятна в интерьере, но и благоухать. Выбирайте неприхотливые, долго цветущие растения: азалию, бальзамины, домашнюю розу или орхидеи. Букеты из сезонных цветов — тюльпанов, гиацинтов, нарциссов или сирени — тоже отлично украсят любую комнату. Даже простой папоротник в горшке уже сделает ваш дом весенним.

5. Весенние ароматы

Дизайн: Nanette Wong

Поставьте ароматические свечи или диффузор с ароматом ветивера, гиацинта, ласкового жасмина, успокаивающей франжипани или сладкой лиметты. Аромат подарит дому не только легкость и свежесть, но и ощущение тепла, которого часто не хватает переменчивой весной.

6. Декор стен

Дизайн: Natalie Fuglestveit Interior Design

В любом магазине декоративных молдингов вы найдете потолочные розетки. Выберите несколько штук разных форм и размеров, покрасьте в нужный вам цвет (или несколько оттенков) и повесьте их на стену. Также для весеннего декора стен отлично подойдут рамки, если их покрасить, соломенные шляпы разных форм и цветов, белые или цветные тарелки.

7. Деревце для детской

Дизайн: Инна Усубян

Для весеннего оформления детских комнат можно использовать все, что нравится вашим детям. После дня рождения остались бумажные помпоны? Они отлично украсят стены или карнизы. Поставьте в стеклянный сосуд весенние веточки, закрепите веселых птичек на прищепках, добавьте пару декоративных скворечников — и детская превратится в сад!

8. Украшение столовой

Дизайн: Alison Kandler Interior Design

Знаете, что точно поможет вам создать весеннее настроение? Завтрак в домашнем саду! Если нет балкона или террасы, украсьте обеденный стол так, словно вы на даче. Накройте стол скатертью, поставьте в центр высокую вазу с красивыми весенними цветами или просто ветки с зелеными листочками, чтобы они были в центре внимания. Не забудьте фрукты и любимые ягоды.

9. Новая посуда

Приближение весны — отличный повод освежить сервировку стола и порадовать домочадцев новой посудой. Необязательно покупать целый сервиз: можно подобрать несколько новых тарелок в тон к уже имеющимся или сделать выбор в пользу аксессуаров для сервировки, например салфеток под приборы.

10. Весеннее настроение в ванной

Дизайн: Interiors by Maite Granda

В процессе обновления дома к весне не забудьте про ванную комнату. Новые полотенца, яркая шторка для душа и аксессуары помогут освежить интерьер санузла и добавят весеннего настроения там, где вы расслабляетесь.