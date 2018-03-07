Когда за ремонт приходится платить штраф

Приступая к ремонту, многие думают, что они только улучшают качество отделки и повышают комфорт проживания в квартире, но это не всегда так, поскольку существуют работы, которые категорически запрещено производить.

Любая перепланировка должна быть зарегистрирована

Сейчас только младенцы не в курсе, что перепланировку обязательно нужно регистрировать, однако больших очередей из желающих это сделать в жилинспекциях не наблюдается. Проблема в том, что немногие знают, какую перепланировку необходимо узаконить до начала ремонтных работ, а о какой переделке можно уведомить жилинспекцию по факту. Поясним: любые работы, затрагивающие перенос зон или изменение конфигурации стен и организацию новых проёмов, необходимо регистрировать до их начала, поскольку они должны соответствовать строительным нормам. А работы по замене санитарного оборудования и финишных покрытий можно производить без предварительного разрешения, как и остекление балконов и лоджий, установку блоков кондиционеров. Статьи по теме Сколько стоит ремонт ванной комнаты: проекты с ценами Интерьер недели: как сделать ремонт без перепланировки

А теперь давайте посмотрим, какие работы во время ремонта запрещено производить и чем грозит самовольная переделка. Итак, категорически нельзя:

менять инженерные коммуникации, например изменять расположение общедомовых магистралей воды и канализации;

изменять систему отопления и выносить радиаторы за пределы комнат;

устанавливать тёплые водяные полы — от этого может уменьшиться давление в магистралях подачи воды;

демонтировать вентиляционные шахты и каналы, поскольку это нарушит систему вентиляции всего дома;

подключать к вытяжке санузлов систему воздухоотведения кухни и наоборот;

перегружать электрическую сеть и допускать потребление мощности, превышающей допустимую по сечению проводов. По этой причине может произойти короткое замыкание и перегрев проводов, вплоть до возгорания;

штробить несущие элементы, такие как капитальные стены и пилоны, для закладки в них проводов — иначе можно нарушить несущую способность конструкций;

переносить мокрые зоны. По жилищным нормам запрещается перенос мокрых зон на жилые, то есть организация кухни или санузла в жилой комнате — незаконная опция, однако можно расширить мокрые зоны за счёт нежилой площади, например площади коридора;

изменять и переносить газовое оборудование. Даже такая простая опция, как замена газовой поверхности, должна происходить только при помощи специалиста из газовой службы. Перенос оборудования и переварка газовых магистралей также требуют разрешения и привлечения сотрудников Мосгаза или регионального оператора;

перегружать плиту перекрытия. Делая стяжку полов, нужно учесть допустимую нагрузку на плиту перекрытия и после этого выбрать оптимальный вариант стяжки и напольного покрытия. Также нужно учесть финишный материал полов — если вы планируете использовать натуральный камень, не забывайте о его большом весе, который увеличит нагрузку на межэтажную плиту;

объединять квартиры по вертикали. Объединение нескольких квартир в одну возможно только на одном этаже, а объединение квартир по вертикали строго запрещено, поскольку это требует вырезания проёма в плите перекрытия, что нарушит целостность каркаса жёсткости здания;

использовать для варки металлических труб и конструкций газовые баллоны внутри помещений. В соответствии с нормами безопасности для сварки металлоконструкций газовый баллон размещают или на улице, или у окна в подъезде, что позволит уменьшить разрушения в случае взрыва баллона — взрывная волна выбьет окно подъезда и не нанесёт сильного ущерба стенам и конструкциям;

делать проёмы в капитальных стенах.

Все вышеперечисленные работы категорически запрещено производить без получения предварительного разрешения. Кроме того, не в каждой капитальной стене допустимо делать проём: играет роль не только материал несущей стены, но и этаж, и серия дома. Если же вы собираетесь всё же такой проём сделать, необходимо предоставить в жилинспекцию проект, в котором будет указан вариант укрепления конструкции, и получить разрешение на такую опцию.

Допустим, вы решили проигнорировать последнее требование (хотя мы уверены, что это не придёт вам в голову). Помните: нарушение конструкции дома может привести к обрушению здания. Если же обойдётся без обрушения, то по стенам неизбежно пойдут трещины, и эксплуатирующая организация быстро найдёт виновника, которому выпишут огромный штраф и обяжут произвести работы по ликвидации последствий и укреплению конструкций. В случае, если собственник не выполнит в установленный срок предписание, на его квартиру будет наложен арест и разбирательством уже займутся судебные органы.

Строительные и ремонтные работы могут представлять большую опасность, если производить их с нарушениями или допустить к их производству некомпетентных рабочих. Помните об этом, и тогда ремонт не доставит ни вам, ни вашим соседям по дому никаких неудобств и хлопот.

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